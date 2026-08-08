الداخلية تكشف ملابسات ادعاء شخص بإطلاق ضابط شرطة النار عليه حال استقلاله وشقيقه سيارة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام ضابط شرطة بإطلاق أعيرة نارية تجاهه وإصابته، حال استقلاله وشقيقه سيارة «ربع نقل» بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام ضابط شرطة بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، مُحدثًا إصابته حال استقلاله وشقيقه سيارة «ربع نقل» بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 أغسطس الجاري، وأثناء تواجد الارتكاز الأمني المُعين بالمنطقة محل الشكوى، تلاحظ للقوة قدوم سيارة ربع نقل «بدون لوحات أمامية» من إحدى الدروب الصحراوية، ولدى محاولتهم استيقافها لفحصها، قام قائدها بتجاوز الارتكاز الأمني محاولًا الهرب، معرضًا حياته والمواطنين للخطر، فقام أحد ضباط الارتكاز بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء لإجبار قائد السيارة على التوقف.

وتم إيقاف السيارة وضبط قائدها الظاهر بمقطع الفيديو (تاجر قطع غيار دراجات نارية – صادر ضده حكم في قضية «تعدي وضرب» بالحبس لمدة عام «مصاب بجرح سطحي بالساعد الأيسر» - مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) وبرفقته (شقيقه – صديقه، مقيمان بذات الدائرة)؛ حيث قام بتصوير مقطع فيديو وبثه بمواقع التواصل الاجتماعي، والزعم خلاله بتعدي القوة عليه بدون وجه حق «على خلاف الحقيقة».

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، خشية ضبطه بموجب الحكم القضائي الصادر ضده، وكذا انتهاء رخصة تسيير السيارة وفقده لوحتها الأمامية. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.