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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"مياه القناة" تعيد تشغيل المحطات بعد حادث كسر ماسورة الغاز بترعة الإسماعيلية

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على مدار الساعة تداعيات حادث انفجار خط الغاز أسفل ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة أبو صوير، والإجراءات التي اتخذتها الشركة للتأكد من سلامة مياه الشرب والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفور رصد الحادث، رفعت الشركة درجة الاستعداد، واتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية، حيث تم إيقاف محطات مياه أبو دهشان والعمدة صالح والضبعية ومحطة الكيلو 7 مؤقتًا، نظرًا لقربها من موقع الحادث ومآخذ المحطات، وذلك لحين التأكد من عدم وجود أي تأثير محتمل على جودة المياه الخام.

ووجه اللواء أحمد رمضان بتكثيف أعمال المتابعة والدفع بفرق المعامل المختصة لسحب عينات من المياه بالمواقع القريبة من مآخذ المحطات، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، بالتوازي مع استمرار التنسيق بين قطاعات التشغيل والمعامل والسلامة والصحة المهنية وغرفة العمليات، لمتابعة الموقف والتعامل مع أي مستجدات بشكل فوري.

وبعد ظهور نتائج العينات والتأكد من سلامة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية، تم الانتهاء من الإجراءات الاحترازية وإعادة تشغيل المحطات، وعودة العمل بها إلى طبيعته، مع استمرار المتابعة وأعمال الفحص وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان أن سلامة المواطنين وجودة مياه الشرب تأتيان في مقدمة أولويات الشركة، مشددًا على أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها فور وقوع الحادث جاءت في إطار الاستباقية والحرص الكامل على سلامة المياه، وأن الشركة تتعامل مع المواقف الطارئة بمنتهى الجدية، من خلال سرعة الاستجابة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة متابعة الموقف ميدانيًا ورفع درجة الجاهزية، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من انتظام واستقرار خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

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