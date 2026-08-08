الجزائر تكتب التاريخ .. محاربات الصحراء إلى نصف نهائي أمم إفريقيا وتتأهل لكأس العالم لأول مرة

تأهل منتخب الجزائر للسيدات إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات البطولة.

وبهذا الانتصار، حقق المنتخب الجزائري إنجازًا تاريخيًا جديدًا، بعدما ضمن أيضًا التأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات، ليواصل كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة النسائية الجزائرية.

كوت ديفوار تتقدم

وبدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بشكل أفضل، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 29 عن طريق اللاعبة إينيس كونان، ليضع المنتخب الجزائري في موقف صعب خلال بقية أحداث الشوط الأول.

وحاولت لاعبات الجزائر العودة إلى المباراة قبل نهاية النصف الأول، لكن دفاع كوت ديفوار حافظ على تقدمه حتى صافرة نهاية الشوط.

ريمونتادا جزائرية

وفي الشوط الثاني، ظهرت لاعبات المنتخب الجزائري بشكل مختلف، ونجحن في الضغط على دفاع كوت ديفوار بحثًا عن هدف التعادل.

وجاءت العودة سريعًا، بعدما تمكنت إيناس خيري من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58، لتعيد المباراة إلى نقطة البداية وتشعل المنافسة من جديد.

ولم تكتفِ الجزائر بالتعادل، حيث واصلت ضغطها الهجومي، وتمكنت أميرة ولد براهم من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64، لتقلب النتيجة لمصلحة محاربات الصحراء.

إنجاز تاريخي

وحافظ المنتخب الجزائري على تقدمه خلال الدقائق المتبقية، ليحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، ويضمن في الوقت نفسه الظهور في كأس العالم للسيدات.

ويُعد هذا الإنجاز محطة فارقة للكرة النسائية الجزائرية، بعدما نجحت محاربات الصحراء في تحويل التأخر بهدف إلى انتصار تاريخي بنتيجة 2-1، لتصبح الجزائر على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى المباراة النهائية لأمم إفريقيا.