نقابة المهن الموسيقية تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديد

تتقدم نقابة المهن الموسيقية نقيباً برئاسة الفنان مصطفى كامل ومجلساً بأسمى آيات التهاني والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى وإلى رجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديد.

وتؤكد النقابة أن هذه المناسبة الوطنية تمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة المصرية وتعكس حرص القيادة السياسية والقوات المسلحة على تعزيز القدرات الوطنية ودعم منظومة الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الوطن.

كما تُعرب نقابة المهن الموسيقية عن خالص تقديرها واعتزازها بالدور الوطني العظيم الذي تقوم به قواتنا المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره وما تقدمه من تضحيات وجهود مخلصة من أجل رفعة مصر وحماية شعبها، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.