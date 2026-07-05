مقر القيادة الاستراتيجية العسكرية للدولة شاهد على إرادة أمة لا تعرف المستحيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة في قلب العاصمة الجديدة يُعد شاهدًا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، وتجسيدًا حيًا لركائز الجمهورية الجديدة.

وأوضح الرئيس في كلمته خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية أن القيادة الاستراتيجية للدولة تمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات بما تمتلكه من بنيه تكنولوجية متقدمة وأنظمة اتصالات مؤمنة وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتحليلها، وفقًا لما أذاعته القناة الأولى المصرية.

كما شدّد الرئيس السيسي على أن الدولة لن تسمح أبدًا بالمساس بمقدرات شعبها مع تمسكها بالسلام ، مؤكدًا أن مصر سعت إلى حقن الدماء خلال كل الأزمات التي مرّت على المنطقة.

ونوّه الرئيس إلى أن تحسين معيشة المواطن سيظل في مقدمة أولويات الدولة.

وأكد الرئيس السيسي على مواصلة المسيرة التنموية بنفس القدر من المسئولية والحكمة مُشدّدًا على أهمية فتح المسئولين لقنوات تواصل مباشرة مع المواطنين والاستماع الجيد لآرائهم.