قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مديرة إدارة العجمي التعليمية: منع المراوح الصغيرة لاستخدامها في الغش
تقارير أرجنتينية تكشف موقف ميسي من مواجهة مصر في كأس العالم 2026
"سلامة الغذاء" تكثف حملاتها بالساحل الشمالي ومطروح وتضبط مخالفات غذائية
محافظ الجيزة يناقش ملفات العمل والمشروعات بحي الهرم وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
كيف يعزز مقر القيادة الاستراتيجية الأمن القومي المصري؟.. العقيد حاتم صابر يوضح
الجيش الإيراني: سنرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو
ممثلة النواب الأردني تطالب بزيادة الدعم الإنساني لنساء فلسطين المتضررات من الحرب
اندلاع حريق في جسر بروكلين عقب عرض ألعاب نارية باحتفالات استقلال الولايات المتحدة
الكيلو بـ70 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد
مصدر عسكري سوداني: الجيش يتصدى لهجمات الدعم السريع
لحظة تاريخية.. كلمة الرئيس السيسي في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
ماذا يحدث داخل معسكر المنتخب قبل مباراة الأرجنتين؟.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف يعزز مقر القيادة الاستراتيجية الأمن القومي المصري؟.. العقيد حاتم صابر يوضح

ز مقر القيادة الاستراتيجية الأمن القومي المصري
ز مقر القيادة الاستراتيجية الأمن القومي المصري

أكد العقيد حاتم صابر الخبير الاستراتيجي والعسكري أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة «الأوكتاجون» بالعاصمة الجديدة يمثل تحولًا كبيرًا في منظومة القيادة والسيطرة بالدولة المصرية، مشددًا على أنه ليس مجرد مقر لوزارة الدفاع، بل العقل المركزي لإدارة العمليات العسكرية والأمنية والاستراتيجية.

وأوضح «صابر» خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وسارة سامي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن «الأوكتاجون» يعد من أكبر مجمعات القيادة في الشرق الأوسط والعالم، حيث أُنشئ على مساحة تتجاوز 22 ألف فدان، ويضم بنية متطورة تعتمد على أنظمة C4I التي تدمج القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسب والمعلومات، بما يتيح اتخاذ القرار في الوقت الحقيقي وفق بيانات دقيقة.

وأشار إلى أن المقر يضم مراكز سيادية متخصصة، تشمل إدارة الأزمات، والتحكم في الشبكات الاستراتيجية، والاتصالات المؤمنة، والتنبؤ بالمخاطر، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والتهديدات المستقبلية بكفاءة عالية.

وأضاف أن هذه المنظومة تمثل ركيزة أساسية لمواجهة الحروب الحديثة، خاصة الحروب السيبرانية والتكنولوجية، مؤكدًا أن افتتاح «الأوكتاجون» يعكس توجه الدولة نحو تحديث بنيتها الاستراتيجية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يدعم الأمن القومي ويضمن الاستعداد الكامل لكافة السيناريوهات.


 

مقر القيادة الاستراتيجية الأمن القومي المصري العقيد حاتم صابر الخبير الاستراتيجي الأوكتاجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتليجرام|والتعليم تتحرك

موعد انكسار الموجة الحارة

بعد تحذيرات الأرصاد.. الصيف يُكشر عن أنيابه بأقوى موجاته وموعد انكسارها

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

ترشيحاتنا

جوميز

جوميز: اخترت مشروع الخليج رغم تلقي عروض أخرى.. وهدفنا ضمان البقاء مبكرا

ديشامب ومبابي

ديشامب بعد عبور باراجواي: طلبت حماية مبابي من الالتحامات ونستعد للمغرب

أنشيلوتي

أنشيلوتي يحسم الجدل: فينيسيوس ونيمار قادران على اللعب معًا.. ويؤكد جاهزية البرازيل لموقعة النرويج

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد