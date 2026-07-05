كيف يعزز مقر القيادة الاستراتيجية الأمن القومي المصري؟.. العقيد حاتم صابر يوضح

أكد العقيد حاتم صابر الخبير الاستراتيجي والعسكري أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة «الأوكتاجون» بالعاصمة الجديدة يمثل تحولًا كبيرًا في منظومة القيادة والسيطرة بالدولة المصرية، مشددًا على أنه ليس مجرد مقر لوزارة الدفاع، بل العقل المركزي لإدارة العمليات العسكرية والأمنية والاستراتيجية.

وأوضح «صابر» خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وسارة سامي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن «الأوكتاجون» يعد من أكبر مجمعات القيادة في الشرق الأوسط والعالم، حيث أُنشئ على مساحة تتجاوز 22 ألف فدان، ويضم بنية متطورة تعتمد على أنظمة C4I التي تدمج القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسب والمعلومات، بما يتيح اتخاذ القرار في الوقت الحقيقي وفق بيانات دقيقة.

وأشار إلى أن المقر يضم مراكز سيادية متخصصة، تشمل إدارة الأزمات، والتحكم في الشبكات الاستراتيجية، والاتصالات المؤمنة، والتنبؤ بالمخاطر، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والتهديدات المستقبلية بكفاءة عالية.

وأضاف أن هذه المنظومة تمثل ركيزة أساسية لمواجهة الحروب الحديثة، خاصة الحروب السيبرانية والتكنولوجية، مؤكدًا أن افتتاح «الأوكتاجون» يعكس توجه الدولة نحو تحديث بنيتها الاستراتيجية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يدعم الأمن القومي ويضمن الاستعداد الكامل لكافة السيناريوهات.



