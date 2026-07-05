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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يعكس قوة الدولة المصرية.. وتوجيهات الرئيس تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل محطة فارقة في مسيرة بناء الدولة الحديثة، ويعكس نجاح الدولة في تأسيس منظومة متكاملة لإدارة الأزمات واتخاذ القرار وفق أحدث النظم العالمية، بما يعزز قدرة مصر على حماية أمنها القومي ومواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

افتتاح الأوكتاجون 

وقال “فرحات”، إن كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح حملت رسائل سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، أكدت أن الدولة المصرية لا تكتفي ببناء المشروعات القومية، وإنما تعمل بالتوازي على تطوير مؤسساتها السيادية ورفع كفاءة منظومة القيادة والسيطرة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، ويعزز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن تأكيد الرئيس أن مقر القيادة الاستراتيجية هو "صرح لشعب مصر العظيم" ورسالة تؤكد دور مصر كقوة للسلام والاستقرار، يعكس العقيدة المصرية القائمة على امتلاك عناصر القوة لحماية الأمن القومي وصون مقدرات الدولة، مع الالتزام الدائم بدعم الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، مشيرا إلى أن قوة الدولة المصرية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل وحماية استقرار المنطقة.

وثمّن فرحات توجيهات الرئيس للحكومة بعقد اجتماع سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إدراك القيادة السياسية للدور المحوري للإعلام الوطني في تشكيل الوعي العام، ومواجهة حملات التضليل والشائعات، وتعزيز الاصطفاف الوطني في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة كما أشاد فرحات بتوجيهات الرئيس بشأن تنشيط الحياة الحزبية، والإسراع بإجراء انتخابات المجالس المحلية، وتأهيل الكوادر السياسية، معتبرا أن هذه التوجيهات تمثل دفعة قوية نحو توسيع المشاركة السياسية وتعزيز العمل الحزبي، بما يسهم في بناء كوادر قادرة على تحمل المسؤولية ودعم مسيرة الإصلاح والتنمية.

رؤية تنموية شاملة

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن اهتمام الرئيس باستكمال تطوير منظومة التعليم، واكتشاف ورعاية الموهوبين، وإعداد برامج لتخفيف الأعباء عن المواطنين، يؤكد أن الدولة تنتهج رؤية تنموية شاملة توازن بين تعزيز الأمن القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن بناء الإنسان المصري يمثل الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على الوفاء لشهداء الوطن وتكريم أسرهم يجسد قيم الوفاء والاعتزاز بتضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة، الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أمن مصر واستقرارها، وهو ما يعزز قيم الانتماء والولاء لدى الأجيال الجديدة.

وشدد “فرحات” على أن حديث الرئيس عن ثورة 30 يونيو باعتبارها نقطة تحول أنقذت الدولة المصرية من مخاطر الفوضى والإرهاب، يعكس حقيقة ما شهدته البلاد من تحديات مصيرية، وما تحقق بعدها من إنجازات غير مسبوقة في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها الشاملة.

وشدّد “فرحات” على أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية يبعث برسالة واضحة مفادها أن مصر تمتلك مؤسسات قوية، ورؤية استراتيجية، وإرادة سياسية قادرة على حماية الأمن القومي، واستكمال مسيرة التنمية والبناء، بما يعزز مكانتها كدولة محورية وقوة إقليمية داعمة للاستقرار والسلام.

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