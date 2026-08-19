فدائي .. سيف زاهر يعلق على تتويج عدي الدباغ بجائزة أفضل مهاجم في الدوري المصري

علق الإعلامي سيف زاهر على تتويج الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك، بجائزة أفضل مهاجم في الدوري المصري الممتاز عن موسم 2025-2026، من جانب جمعية اللاعبين المحترفين المصرية.

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك:فدائي الزمالك مهاجم الموسم، عدي الدباغ يتوج بجائزة أفضل مهاجم في الدوري المصري لموسم 25-26 من جمعية اللاعبين المحترفين .

وحصد الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الزمالك، جائزة أفضل لاعب محترف في مصر خلال حفل توزيع جوائز دير جيست 2026، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق في الموسم الماضي.



وجاء تتويج الدباغ تتويجا لموسم لافت، بعد ما لعب دورا مؤثرا مع الزمالك وساهم بأهداف حاسمة وأداء مميز، لينال إشادة الجماهير والمتابعين ويؤكد مكانته بين أبرز المحترفين في الكرة المصرية.



وظهر الدباغ خلال الحفل حاملًا الجائزة وسط أجواء احتفالية، معبرًا عن سعادته بهذا التكريم، الذي يمثل حافزًا له لمواصلة تقديم أفضل ما لديه مع الزمالك خلال الموسم الجديد.