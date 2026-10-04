نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروع نقل المياه العكرة من النيل للعاصمة الجديدة

تفقد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، مشروع مأخذ وخطوط نقل المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الجديدة يرافقه المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، وبحضور المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة العاصمة الجديدة، ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات القومية للبنية التحتية بالعاصمة الجديدة، وتنفيذًا لتكليفات وتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة متابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمدن الجديدة.

خطوط نقل المياه العكرة

وفي مستهل الجولة تم تقديم شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ مشروع مأخذ وخطوط نقل المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الجديدة، إلى جانب استعراض سير العمل ومعدلات التنفيذ، والوقوف على مستوى جودة الأعمال بمختلف مكونات المشروع.

وعقب العرض، قام نائب وزيرة الإسكان بجولة تفقدية ميدانية لمتابعة أعمال المشروع، شملت مختلف مكوناته، بدءًا من المأخذ، مرورًا بخطوط نقل المياه العكرة والروافع، حيث تمت متابعة نسب الإنجاز بمواقع التنفيذ المختلفة، والاطلاع على الموقف التنفيذي للأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، والتأكد من سير الأعمال وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال تركيب خطوط نقل المياه، وأعمال النزح الجوفي، وتنفيذ العدايات باستخدام تقنية الدفع النفقي أسفل الطرق والترع والمصارف، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكدت المهندس أحمد عمران، خلال الجولة، أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتكثيف معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ الأعمال، بما يضمن الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في المواعيد المقررة، لدعم منظومة المرافق وتوفير إمدادات مياه مستدامة للعاصمة الجديدة.

ويُعد مشروع مأخذ وخطوط نقل المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الجديدة أحد أهم المشروعات الاستراتيجية، ومن أكبر مشروعات نقل المياه في مصر، حيث يتضمن تنفيذ نحو 150 كيلومترًا من خطوط نقل المياه العكرة بأقطار تصل إلى 2200 مم، إلى جانب تنفيذ المأخذ والروافع ومحطة التنقية، بما يسهم في تلبية احتياجات العاصمة الجديدة من المياه، ومواكبة خطط التنمية والتوسع العمراني.