أخبار السيارات | سعر إم جي 8 موديل 2026 في السعودية .. جيلي جالاكسي TT تظهر لأول مرة

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من "لوطات" سيارات الركوب (الملاكي) المستعملة لمهمل ومتروك ومصادر جمرك الإسكندرية البحري، وذلك السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل.‏

تقدم إم جي الكثير من سياراتها في السوق السعودية، ومنها السيارة MG 8 موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيدان المتوسطة، مع تقديمها عبر فئتين من التجهيزات تختلفان من ناحية التجهيزات.

يتواجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

تنتمي ألفا روميو إلى الصانع الإيطالي، إذ تأسست في مدينة ميلانو يوم 24 يونيو عام 1910 تحت اسم A.L.F.A، قبل أن يرتبط اسمها لاحقًا باسم نيكولا روميو ليصبح الاسم المعروف حاليًا بألفا روميو.

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي جالاكسي TT ، وتنتمي جالاكسي لفئة السيارات السيدان الفاخرة الكهربائية، وتظهر بتصميم عصري ، وتعتمد على بنية كهربائية بجهد 800 فولت.