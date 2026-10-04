سعر إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم إم جي الكثير من سياراتها في السوق السعودية، ومنها السيارة MG 8 موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيدان المتوسطة، مع تقديمها عبر فئتين من التجهيزات تختلفان من ناحية التجهيزات.

تصميم إم جي 8 موديل 2026

تعتمد MG 8 على هيكل سيدان يبلغ طوله 4,887 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,890 مم وارتفاعها إلى 1,510 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,810 مم، وتبلغ كتلة السيارة من دون ركاب نحو 1,695 كجم.

وتحصل السيارة ام جي 8 موديل 2026 على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، وتتحرك السيارة عبر عجلات ألمنيوم بقياس 18 بوصة في الأمام والخلف، بينما تأتي المرايا الجانبية مع إمكانية الضبط والطي كهربائيًا، بالإضافة إلى خاصية التدفئة.

إم جي 8 موديل 2026

تجهيزات إم جي 8 موديل 2026

تقدم MG 8 داخل المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية، أبرزها شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظامًا صوتيًا مكونًا يصل إلى 6 سماعات، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي مزود بفتحات تهوية للصف الخلفي.

إم جي 8 موديل 2026

ويحصل مقعد السائق على إمكانية التعديل في 6 وضعيات، في حين يأتي مقعد الراكب الأمامي بتحكم كهربائي مع أربع وضعيات للتعديل، كما تستخدم السيارة مقودًا مكسوًا بالجلد متعدد الوظائف، بالإضافة إلى مستشرات ركن، وكاميرا خلفية، ومجموعة من الوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل.

إم جي 8 موديل 2026

محرك إم جي 8 موديل 2026

تعتمد MG 8 موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر وتعمل السيارة من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي DHT. وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 201 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الإجمالي 330 نيوتن متر، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع FWD.

أسعار MG 8 موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار MG 8 موديل 2026 في السوق السعودي من نحو 110 آلاف ريال، بينما تصل إلى قرابة 120 ألف ريال للفئة الأعلى تجهيزًا.