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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ام جي RX9 موديل 2026 في السوق السعودي

ام جي RX9 2026
ام جي RX9 2026
صبري طلبه

تدخل ام جي RX9 موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم المقدمة من الصانع الصيني في السوق السعودي، وتقدم السيارة بالكثير من التجهيزات، مع تصميم الـ SUV، وباقة من التقنيات.

أبعاد ام جي RX9 موديل 2026

يبلغ طول السيارة ام جي RX9 موديل 2026 نحو 4,983 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,967 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,786 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,915 مم، ويبلغ وزنها دون ركاب نحو 1,940 كجم، بينما تصل سعة مساحة الأمتعة إلى 1,026 لترًا.

ام جي RX9 2026

محرك رباعي الأسطوانات بقوة 235 حصانًا

تعتمد ام جي RX9 موديل 2026 على محرك مكون من أربع أسطوانات، وتبلغ قوته 235 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 392 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع AT مكون من 9 سرعات، فيما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام الدفع FWD.

ام جي RX9 2026

تجهيزات ام جي RX9 موديل 2026

تحصل المقصورة على حزمة من التجهيزات، إذ يأتي مقعد السائق بتحكم كهربائي مع إمكانية الاختيار بين 8 وضعيات، كما تأتي السيارة بمقود مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف، وشاشات كبيرة في منظومة المقصورة، حيث تأتي شاشة المعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، وتدعم الاتصال عبر البلوتوث إلى جانب أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتضم السيارة كذلك شاشة للعدادات بالمقاس نفسه، ومنظومة صوتية تتكون من ثمانية مكبرات.

ام جي RX9 2026

حصلت السيارة ام جي RX9 موديل 2026 على حساسات ركن أمامية وخلفية حسب الفئة، مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، نوافذ كهربائية، نظام المكابح المانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مثبت سرعة، برنامج الثبات الالكتروني.

ام جي RX9 2026

سعر ام جي RX9 2026 في السعودية

يبلغ سعر ام جي RX9 موديل 2026 في السوق السعودي نحو 114,425 ريالًا.

ام جي ام جي RX9 ام جي RX9 موديل 2026 سعر ام جي RX9

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