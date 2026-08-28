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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمدى يصل لـ 845 كم.. إم جي تقدم 07 الكهربائية الجديدة عالميًا

إم جي 07
إم جي 07
صبري طلبه

كشفت إم جي رسميًا خلال معرض تشنجدو للسيارات 2026 في السوق الصينية عن 07 الجديدة، مع الاعتماد على تصميم عصري ومنظومات حركة متعددة، حيث تجمع السيارة بين خيارات مختلفة من أنظمة الدفع، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية داخل المقصورة.

محركات وأداء إم جي 07

تقدم إم جي 07 بنسخة بلج إن هايبرد تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 110 أحصنة ومحرك كهربائي بقوة 204 أحصنة، مع إمكانية قطع مسافة تصل إلى 245 كيلومترًا باستخدام الطاقة الكهربائية وحدها. 

إم جي 07

مدى كهربائي يصل إلى 845 كيلومترًا

تعتمد السيارة على بطاريتين بسعتي 67 و91 كيلوواط ساعة، مع ثلاثة خيارات للمدى، حيث تبدأ من 610 كيلومترات، ثم 650 كيلومترًا، وتصل إلى 845 كيلومترًا في النسخة الأعلى مدى.

وتأتي النسخ الكهربائية من إم جي 07 بمحرك يولد 236 حصانًا وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، بينما تصل القوة في الإصدارات الأعلى إلى 315 حصانًا مع عزم دوران قدره 350 نيوتن متر.

إم جي 07

أبعاد وتصميم إم جي 07

تعتمد إم جي 07 على قاعدة عجلات بطول 2,825 مم، بينما يبلغ طول الهيكل 4,886 مم، مع عرض يصل إلى 1,900 مم وارتفاع قدره 1,478 مم، وتأتي هذه الأبعاد ضمن تصميم منخفض نسبيًا، مع توفير صندوق أمتعة أمامي بسعة 168 لترًا، كما تحصل السيارة على مصابيح أمامية ذات تصميم حاد تعمل بتقنية LED، إلى جانب جنوط رياضية.

إم جي 07

تجهيزات إم جي 07 

تضم المنطقة العلوية في مقدمة السيارة رادارًا مخصصًا للرصد، ضمن منظومة التجهيزات التقنية المتاحة في 07، وتستفيد المقصورة من مجموعة من التقنيات الحديثة، أبرزها شاشة مركزية عائمة بقياس 15.6 بوصة، تعمل بواسطة معالج كوالكوم 8295P  ونظام التشغيلInspiration OS . 

وتحصل إم جي 07 على نظام صوتي يتكون من 21 مكبر صوت، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي وعجلة قيادة متعددة الوظائف، كما تتضمن التجهيزات فتحة سقف بانورامية مزودة بخاصية التعتيم الكهربائي، إلى جانب باقة من تقنيات الحماية والأمان.

إم جي معرض تشنجدو للسيارات 2026 مواصفات إم جي 07 السيارة إم جي 07 سيارة إم جي 07 إم جي 07 الجديدة

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