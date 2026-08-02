سعر إم جي 5 موديل 2026 في السوق السعودي

تطرح علامة إم جي طراز MG 5 ضمن فئة سيارات السيدان الاقتصادية المقدمة في السوق السعودي وسط طرازات 2026، مع باقة من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم.

محرك ام جي 5 موديل 2026

تعتمد ام جي 5 موديل 2026 على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 110 أحصنة، بينما يبلغ الحد الأقصى لعزم الدوران 140 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، مع نظام دفع أمامي للعجلات، كما تسجل السيارة معدل استهلاك للوقود يبلغ 16.8 كيلومترًا لكل لتر.

ام جي 5

أبعاد ام جي 5 موديل 2026

تأتي السيارة بطول يبلغ 4607 مم، في حين يصل عرضها إلى 1818 مم، أما الارتفاع فيبلغ 1489 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1210 كيلوجرامات، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي إلى 406 لترات.

ام جي 5

ام جي 5 موديل 2026 وتجهيزات الأمان

زودت ام جي 5 موديل 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة حيث تضم وسادتين هوائيتين أماميتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، كما تتوفر السيارة بحساسات للمساعدة على الركن.

ام جي 5

مقصورة ام جي 5 موديل 2026

تحمل المقصورة الداخلية شاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم تشغيل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم السيارة شاشة عدادات بقياس 3.5 بوصة لعرض بيانات القيادة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم بعدد من الأنظمة دون الحاجة إلى رفع اليدين عن المقود، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام تكييف هواء وأربعة مكبرات صوت.

سعر ام جي 5 موديل 2026 في السوق السعودي

تبدأ أسعار ام جي 5 موديل 2026 في السوق السعودي من 55,200 ريال