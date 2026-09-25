الرئيس الإيراني: التقيت مجتبي خامنئي قبل شهر.. والمرشد الأعلى بصحة جيدة ويوجه قيادتنا

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه التقى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وجهًا لوجه قبل نحو شهر، في اجتماع استمر عدة ساعات، مؤكدًا أن خامنئي يتمتع بصحة جيدة ويواصل تقديم التوجيهات للقيادة الإيرانية.

وأوضح بزشكيان، خلال مقابلة مع بريت باير على قناة «فوكس نيوز» بثت مساء الخميس، أن تنفيذ السياسات يقع على عاتق الإدارة والحكومة، بينما تأتي المشاورات والتوجيهات من المرشد الأعلى.

وأضاف الرئيس الإيراني أن اللقاء مع مجتبى خامنئي استمر عدة ساعات، وتناول عددًا من القضايا التي تواجه إيران، من بينها الأوضاع الاقتصادية والبطالة والعقوبات، إلى جانب سبل تعزيز الوحدة والصمود في ظل الحرب.

وأشار بزشكيان إلى أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها سترد، وفق قوله، إذا استمرت الهجمات عليها، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للمضي قدمًا في مسار التوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة.

كما قال إن طهران مستعدة لتخفيف مستوى تخصيب اليورانيوم، مجددًا التأكيد على أن إيران لم تسعَ إلى امتلاك سلاح نووي، مستندًا إلى فتوى دينية سابقة تحظر امتلاك أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حمّل بيزشكيان النشاط العسكري الأمريكي مسؤولية تعذر إجراء عمليات تفتيش للمنشآت والمواد النووية الإيرانية منذ عام 2025، وفق ما نقلته «جيروزاليم بوست».