كواليس أزمة الشناوي وحسام حسن منذ مواجهة إيران

كشف الإعلامي أمير هشام، عن وجود أزمة بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، تعود إلى مواجهة إيران في كأس العالم.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية، إن محمد الشناوي كان يرغب في المشاركة خلال مباراة إيران، وتحدث مع إبراهيم حسن، مدير المنتخب، بشأن إمكانية الدفع به خلال اللقاء.

وأوضح أن إبراهيم حسن نقل طلب الشناوي إلى حسام حسن، الذي رحب بالأمر، قبل أن يتوجه الجهاز الإداري إلى مراقب المباراة للاستفسار عن إمكانية خروج مصطفى شوبير ومشاركة الشناوي.

وأشار إلى أن مراقب المباراة أبلغ الجهاز بأنه في حال خروج مصطفى شوبير من قائمة اللقاء، فسيتم استبعاده من المباراة بشكل نهائي، مع ضرورة وجود تقرير طبي لتحديد البروتوكول العلاجي، وهو ما جعل الجهاز الفني يتراجع عن إجراء التغيير في ذلك التوقيت.

وأضاف أمير هشام أن محمد الشناوي توجه بنفسه إلى مراقب المباراة للاستفسار عن الأمر، وتأكد من صعوبة مشاركته، ليقرر الجهاز الفني في النهاية استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى المنتخب.

وأكد أن حسام حسن كان لديه رغبة في الدفع بمحمد الشناوي خلال الشوط الثاني، بهدف مساعدته على تحقيق رقم قياسي ودخول التاريخ، إلا أن إصابة محمد عبدالمنعم في بداية المباراة أثرت على حسابات الجهاز الفني.

وتابع: «لو الشناوي شارك في بداية الشوط الثاني، كان المنتخب سيكون قد أجرى تبديلين ويتبقى 45 دقيقة، وبالتالي ظروف المباراة منعت حسام حسن من إشراكه».

وشدد أمير هشام على أن الخلاف بين الطرفين، وفقًا للمعلومات التي كشف عنها، يعود إلى تلك الفترة، مشيرًا إلى أن تفاصيل الأزمة ما زالت بحاجة إلى توضيحات من الطرفين.