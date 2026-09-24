الأسعار والشروط.. انتهاء آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2027

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم الخميس هو الموعد النهائي والأخير لغلق باب سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لعام 2027، وذلك إيذاناً بانتهاء مهلة تلقي مساهمات رحلة الحج من الأعضاء الفائزين بالقرعة الإلكترونية العلنية، حيث شددت الوزارة على ضرورة سداد المبالغ المقررة في البنوك المعتمدة لتجنب سقوط الحق في أداء الفريضة، تمهيداً لبدء التنسيق المبكر مع الجهات المعنية لتنظيم تفاصيل السفر والإقامة.

أسعار وأماكن سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2027

أوضحت وزارة التضامن أن سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2027، يكون في أحد البنوك الحكومية التالية: مصر، والأهلي المصري، والقاهرة، أو من خلال البريد المصري، وذلك لاستكمال الإجراءات.

واعتمدت التضامن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية غير شاملة تذاكر الطيران، وهي كالآتي:

ـ 480 ألف جنيه للمستوى الأول، شاملًا الوجبات.

ـ 300 ألف جنيه للمستوى الثاني، شاملًا الوجبات.

ـ 255 ألف جنيه للمستوى الثالث، شاملًا الوجبات.

شروط حج الجمعيات الأهلية 2027

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي ضوابط الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في المشاركة في موسم حج الجمعيات الأهلية 2027، وفي مقدمتها أن تكون الجمعية أو المؤسسة خاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

شروط حج الجمعيات الأهلية

ويشترط أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 يوليو 2026، إلى جانب عدم وجود دعاوى قضائية من الجهة الإدارية للمطالبة بحل الجمعية أو المؤسسة أو مجلس أمنائها، أو إحالتها إلى النيابة العامة.

وتستهدف هذه الشروط التأكد من أن الجهة الأهلية التي يتم التقديم من خلالها مستوفية للضوابط القانونية والإدارية المحددة للمشاركة في موسم الحج، قبل إدراج طلبات أعضائها ضمن إجراءات التقديم والقرعة.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب حج الجمعيات الأهلية

بعد تسجيل الطلب، تبدأ مرحلة المراجعة من جانب مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، حيث يتم التحقق من صحة البيانات التي تم إدخالها أثناء عملية التسجيل، ومدى توافقها مع المستندات والضوابط المطلوبة.

تقديم طلب حج الجمعيات الأهلية

وفي حالة اكتشاف عدم صحة بيانات المتقدم، تقوم المديرية بالتأشير على الطلب بما يفيد عدم صحة البيانات، ثم تتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج، بالتنسيق مع المديرية المختصة، حذف الطلب من منظومة التقديم.

وبالتالي، فإن تسجيل الطلب إلكترونيًا لا يعني اجتياز جميع مراحل القبول، وإنما يخضع الطلب للمراجعة والتحقق قبل دخوله في إجراءات اختيار الحجاج، وهو ما يجعل الدقة عند إدخال البيانات من أهم متطلبات التسجيل.

اختيار الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2027

تُجرى عملية اختيار الحجاج وفق الضوابط والآليات التي تحددها المؤسسة القومية لتيسير الحج، على أن يتم إعلان نتيجة القرعة وفق الإجراءات والجدول الرسمي الخاص بموسم حج 1448هـ/2027م.

وبعد إعلان النتيجة، يتم التحقق من بعض الشروط الخاصة بالفائزين وفق الإجراءات المحددة، ومن بينها التحقق من عدم أداء فريضة الحج من قبل طوال حياة المتقدم من خلال تقديم شهادة تحركات، وفقًا للضوابط الواردة في الإعلان.

وتظل نتيجة القرعة مرتبطة باستيفاء الشروط والضوابط المنظمة للموسم، ولذلك فإن تقديم الطلب لا يُعد ضمانًا للفوز، وإنما يدخل المتقدم المستوفي للشروط في إجراءات الاختيار وفق الآليات التي تحددها المؤسسة القومية لتيسير الحج.