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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أقلها 255 ألف جنيه.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2027

حج الجمعيات الأهلية
حج الجمعيات الأهلية
محمد غالي

يبحث الفائزون في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ 2027م عن آخر موعد لسداد تكلفة برامج الحج، بعد إعلان نتائج القرعة، واختيار 12 ألف حاج؛ وذلك لاستكمال إجراءات الحجز، وتأكيد الفرصة قبل انتهاء المهلة المحددة، تجنبا لتصعيد الحجاج البدلاء.

حج الجمعيات الأهلية

آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2027

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن آخر موعد لسداد تكلفة برامج الحج للفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية، هو الخميس 24 سبتمبر 2026.

وأوضحت أن السداد يتم من خلال الجهات التالية:

- بنك مصر.

- البنك الأهلي المصري.

- بنك القاهرة.

- مكاتب البريد المصري.

وأكدت الوزارة أنه في حال عدم استكمال إجراءات السداد خلال المدة المحددة، سيتم تصعيد أحد الحجاج البدلاء وفقا للقواعد المنظمة.

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2027

أجرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، منذ أيام، القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية، من بين أكثر من 66 ألف متقدم.

وجرت القرعة بحضور مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وممثلي وزارة الداخلية وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.

حج الجمعيات الأهلية

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2027

اعتمدت وزارة التضامن الاجتماعي 3 مستويات لبرامج حج الجمعيات الأهلية، شاملة الوجبات الغذائية:

المستوى الأول: 480 ألف جنيه، للإقامة في فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي.
المستوى الثاني: 300 ألف جنيه، للإقامة في فنادق تبعد نحو 750 مترا عن الحرم المكي.
المستوى الثالث: 255 ألف جنيه، للإقامة في فنادق تبعد نحو 1500 متر عن الحرم المكي.

ولا تشمل الأسعار تذاكر الطيران، على أن يتم تحديد تكلفتها لاحقا.

كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة القرعة إلكترونيا من خلال البوابة المصرية الرسمية الموحدة للحج، عبر:

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم المصنع المدون على بطاقة الرقم القومي.

- كتابة رمز التحقق.

- الضغط على «بحث» لمعرفة نتيجة القرعة.

حج الجمعيات الأهلية

أبرز شروط حج الجمعيات الأهلية 2027

تشمل أبرز شروط التقديم:

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة الأهلية مقيدة قبل 1 يوليو 2026.

- أن يكون المتقدم عضوا بالجمعية العمومية ومسددا للاشتراك السنوي، أو عضوا بمجلس الأمناء أو من المؤسسين بالنسبة للمؤسسات.

- ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل طوال حياته.

- أن يكون مصري الجنسية وكامل الأهلية لأداء المناسك.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما في 28 يناير 2027، باستثناء مرافق أحد الوالدين الذي يجوز أن يبدأ عمره من 18 عاما.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات الأقل من 45 عاما.

- يشترط وجود مرافق لمن تزيد أعمارهم على 75 عاما، وكذلك لبعض حالات الإعاقة وفقا للتقرير الطبي.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التقديم.

عدم التقديم للحج من خلال أكثر من جهة، سواء الجمعيات الأهلية أو السياحة أو قرعة وزارة الداخلية، ويعتد بأول طلب مسجل على البوابة الموحدة للحج.

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