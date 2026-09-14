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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| موعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية.. والمحافظ يسلم 850 حقيبة مدرسية للطلاب المستحقين

مسرح قصر ثقافة قنا
مسرح قصر ثقافة قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، مديرية التضامن تعلن موعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية، إزالة 42 حالة تعدٍ ضمن أعمال الموجة 30 بقنا وفرشوط بينها 16طاحونة ذهب، وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام الدراسة وتسليم الكتب للطلاب بالمدارس، مدير المواقف يؤكد انتظام جميع خطوط السير واستعداد كامل لمواجهة كثافات الركاب، المحافظ يشهد تسليم 850 حقيبة مدرسية للطلاب المستحقين، ويوجه بسرعة دخول مشروعات "حياة كريمة" للخدمة، انطلاق المرحلة السابعة لمسرح المواجهة والتجوال.

 

التضامن في قنا تعلن موعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

قال محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سوف يتم إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم حج عام 1448هـ / 2027م، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير إجراءات الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية، وضمان إتمام عملية الاختيار وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة وبمنتهى الشفافية والعدالة.

وتابع بغدادي، بأن ذلك يأتي في إطار متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بموسم حج الجمعيات الأهلية، حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للراغبين في أداء فريضة الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة.
 

بينها 16طاحونة ذهب..إزالة 42 حالة تعدٍ ضمن أعمال الموجة 30 بقنا وفرشوط


​واصلت الأجهزة التنفيذية بمركزي قنا وفرشوط، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة للتصدي بكل حسم للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والحفاظ على حق الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة، واسترداد الأراضي المتعدى عليها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات وفرض سيادة القانون وفق أعمال الموجة 30.

​وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قنا، تحت قيادة أشرف أنور، رئيس المركز، من تنفيذ حملة مكبرة بقرية الأشراف أسفرت عن إزالة 30 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 5600 متر، حيث جرى إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بينها 16 طاحونة ذهب بمساحة 4500 متر.
 

مدير تعليم قنا يتابع انتظام الدراسة وتسليم الكتب للطلاب بالمدارس

أجرى طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة ميدانية لعدد من المدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، حرص خلالها على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين والقيادات المدرسية، للوقوف على واقع الدراسة منذ الساعات الأولى لانطلاق العام الدراسي.

واستهل وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولته بمدرسة ناصر الابتدائية، حيث شارك التلاميذ طابور الصباح، وكان في استقباله حسين زكي، مدير المدرسة، وحرص على مصافحة التلاميذ وتهنئتهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، كما هنأ أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أهمية أن تبدأ الدراسة بالجدية والانضباط والالتزام، بما يضمن عامًا دراسيًا مستقرًا وناجحًا.

مدير مواقف قنا: انتظام جميع خطوط السير واستعداد كامل لمواجهة كثافات الركاب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النقل بمجمع المواقف الجديد، وتكثيف الحملات الرقابية لضمان انتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية.

من جانبه، أكد محمد حسن، مدير مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي بمحافظة قنا، انتظام العمل بمجمع المواقف الجديد، والدفع على مدار الساعة بسيارات السيرفيس والتاكسي، مشيرًا إلى انضباط الحالة دون وجود أي عوائق.


 

محافظ قنا يشهد تسليم 850 حقيبة مدرسية للطلاب المستحقين
 

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فعاليات المبادرة الاجتماعية التي أطلقتها شركة أسمنت لتسليم 850 حقيبة مدرسية للطلاب المستحقين، في إطار التعاون بين المحافظة والشركة لدعم المجتمع وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وقدم محافظ قنا، التهنئة للطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مشيدًا بالمبادرة وما تقدمه من دعم للطلاب، خاصة وأن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
 

محافظ قنا يوجه بسرعة دخول مشروعات "حياة كريمة" للخدمة

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز في مختلف القرى المستهدفة لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

واستعرض محافظ قنا، عدداً من المشروعات التي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى شارفت على الانتهاء، مشدداً على ضرورة سرعة إنجاز أعمال التنفيذ المتبقية ودخولها الخدمة الفعلية في أقرب وقت ممكن لخدمة أهالي المحافظة.

انطلاق المرحلة السابعة لمسرح المواجهة والتجوال بقنا

افتتح اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فعاليات المرحلة السابعة من مشروع "المواجهة والتجوال"، التابع لقطاع المسرح بوزارة الثقافة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة العديد من الوزارات والمؤسسات والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتفقد محافظ قنا، معرض المنتجات الحرفية، ومعرض الكتاب المصاحب للعروض الفنية، إلى جانب زيارة معرض الفنون التشكيلية لفناني كلية التربية النوعية بقنا، وشهد العرض الفني لفرقة الفنون الشعبية، والتنورة، والعرض المسرحي "توتة توتة" لفرقة مسرح المواجهة والتجوال، والذي لاقى تفاعلاً كبيرًا من الحضور.

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