اعلامي: قلق جمهور الأهلي مبرر.. وعموتة لازم يغير قناعاته بسرعة

أكد محمد فارس، خلال تصريحاته لـ«قهوة فايق»، أن قلق جماهير الأهلي بشأن مستوى الفريق خلال الفترة الحالية أمر مبرر، رغم تحقيق الفريق 3 انتصارات وتعادل في أول 4 مباريات بالدوري.

الاهلي

وأوضح فارس أن تفاصيل المباريات تحمل بعض المؤشرات التي تستدعي القلق، مشيرًا إلى أن الأهلي تأخر أمام إنبي بهدفين، كما أهدر الفريق المنافس ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء، بينما جاء هدف الفوز على سموحة في الدقيقة 86، في مباراة كان من الممكن أن تنتهي بشكل مختلف، إلى جانب فقدان نقطتين أمام المقاولون العرب.

وأضاف أن أي مدرب يحتاج إلى وقت لتغيير بعض قناعاته، مستشهدًا بأن ياسر إبراهيم لم يكن ضمن حسابات فايلر في البداية، كما غيّر مانويل جوزيه طريقة لعبه مع الوقت، وتعلم كولر من أخطاء مباراة صنداونز، مؤكدًا أن الأهم هو أن يعمل عموتة سريعًا على تصحيح بعض القناعات الواضحة.

وأشار فارس إلى أن توظيف زيزو ومنصف، إلى جانب اختيار العناصر المناسبة لطبيعة كل مباراة، من الأمور التي تحتاج إلى مراجعة، موضحًا أن مواجهة المقاولون على أرضية صعبة كانت تحتاج إلى لاعبين أكثر ملاءمة من الناحية البدنية، كما أن الاعتماد على تقدم كوكا دون وجود اللاعب القادر على إرسال العرضيات بالشكل المناسب لم يكن الاختيار الأفضل.

واختتم: «مقدرش أتكلم في اللحظة دي عن تغيير مدرب بعد 4 ماتشات، كسب 3 واتعادل ماتش، لكن عموتة لازم يساعد نفسه، ويستغل ماتش أبو قير عشان يرجع الثقة فيه بسرعة».