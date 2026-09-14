من يدفع العمولة؟.. تفاصيل الخلاف في صفقة بيزيرا

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، تفاصيل الخلاف الذي دار خلال مفاوضات انتقال خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الزمالك، إلى ناديه الجديد، مشيرًا إلى أن أزمة عمولة وكيل اللاعب كانت من أبرز النقاط محل النقاش.

وأوضح حتحوت أن الخلاف كان يتعلق بالجهة التي تتحمل قيمة عمولة وكيل بيزيرا، والتي تتراوح بين 10% و15% من قيمة الصفقة، موضحًا أن النقاش دار حول ما إذا كان نادي الزمالك سيتحمل العمولة من المبلغ الذي سيحصل عليه من الصفقة، أم أن النادي الجديد سيتولى دفعها بشكل منفصل، بالإضافة إلى قيمة انتقال اللاعب.

بيزيرا يعتذر للزمالك ويتمسك بالرحيل

وكان خوان بيزيرا قد وجه رسالة اعتذار إلى نادي الزمالك ومجلس إدارته وزملائه والجهاز الفني وجماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا تمسكه برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، بسبب فرصة وصفها بأنها كبيرة وقد لا تتكرر في مسيرته الكروية.

ونشر بيزيرا بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أكد خلاله أنه قضى موسمًا رائعًا مع الزمالك، وكان أحد اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق لقب الدوري، معربًا عن اعتذاره للنادي ومجلس إدارته وزملائه والجهاز الفني والجماهير.

وأكد اللاعب استعداده الكامل لتقبل أي إجراءات أو عقوبات تأديبية قد يفرضها النادي عليه، مشددًا على تقديره للحب والدعم الذي تلقاه من جماهير الزمالك والهتافات التي كانت تردد اسمه في المدرجات، والتي ساعدته على تقديم أفضل ما لديه طوال الموسم الماضي.

وأوضح بيزيرا أن علاقته بجميع أفراد الفريق جيدة جدًا، معربًا عن امتنانه للنادي وإدارته لرغبتهم في استمراره مع الفريق، وكذلك للجهود التي بذلوها من أجل الإبقاء عليه داخل الزمالك.

وأشار إلى أنه اختار الرحيل في الوقت الحالي لأنه يرى أن أمامه فرصة كبيرة قد لا تتكرر مرة أخرى، مؤكدًا أنها تمثل حلمًا كبيرًا له ولعائلته، وهو ما دفعه للتمسك برغبته في الانتقال إلى نادٍ جديد.

وشدد لاعب الزمالك على أنه قدم كل ما لديه للفريق طوال الموسم الماضي، مؤكدًا كامل تقديره واحترامه للنادي وجماهيره، ومتمنيًا أن تتحقق رغبته في الانتقال إلى نادٍ جديد وفقًا للشروط التي يحددها الزمالك.

واختتم بيزيرا رسالته بالتأكيد على رغبته في الرحيل مع الحفاظ على علاقته الطيبة بكل من داخل النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك وجماهيره سيظلان فصلًا مشرقًا وخالدًا في مسيرته الكروية، مجددًا اعتذاره للجميع، ومؤكدًا أن النادي وجماهيره سيحتلون دائمًا مكانة خاصة في قلبه.