مهيب عبد الهادي يطرح أسماء لتدعيم دفاع الأهلي في يناير

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة أسماء مرشحة لتدعيم خط دفاع الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بدلًا من عمرو الجزار.

الأهلي

وضمت القائمة كلًا من محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، ورامي ربيعة لاعب العين الإماراتي، وحسام عبد المجيد المحترف في بلغاريا، وعمر فايد المحترف في إيطاليا.

كما شملت القائمة محمود الجزار لاعب البنك الأهلي، ومحمد حسين لاعب زد، ومصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري، إلى جانب خيار التعاقد مع مدافع عربي أو أفريقي.

واختتم مهيب عبد الهادي طرحه بسؤال للجماهير: «تختار مين؟».