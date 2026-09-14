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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غدا صرف 4 مليارات جنيه لمستحقي "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر لـ4.7 مليون أسرة، غدا الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح الغد من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

وزيرة التضامن الدعم النقدي مظلة برنامج «تكافل وكرامة» تكافل تكافل وكرامة مليون أسرة مايا مرسي مليون أسرة

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