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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يكشف كواليس موقف الأهلي من عموتة بعد تراجع النتائج

عموته
عموته
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي حامد وجدي، تفاصيل موقف إدارة النادي الأهلي من المغربي حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن المدرب يحظى حاليًا بثقة إدارة الكرة، لكنه أصبح تحت الاختبار خلال الفترة المقبلة.

الأهلي

وقال حامد وجدي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: "حسين عموتة تحت الاختبار في الأهلي، المدرب طبعًا حاليًا يحظى بثقة إدارة الكرة في الأهلي، لكن لو تعثرت الأمور مش هتمشي بشكل كويس بالنسبة له".

وأوضح أن مسئولي الأهلي يرون أن نظام الدوري الحالي، وفقدان النقاط قبل مجموعة تحديد البطل، قد يمثل أزمة للفريق، خاصة مع إمكانية تكرار سيناريو الموسم الماضي، وهو ما قد يهدد بخسارة بطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف: "إدارة الأهلي ترى أنه لابد من تحقيق الانتصارات في كل المباريات القادمة، وكمان الفريق عنده مواجهات مهمة وصعبة جدًا في الفترة الجاية".

وأشار حامد وجدي إلى أنه تواصل مع وكلاء حسين عموتة، يوسف حمزاوي وأنيس السرغيني، للوقوف على حقيقة ما يتردد بشأن وجود أزمات داخل الأهلي.

ونقل الناقد الرياضي تصريحات خاصة من وكيلي المدرب المغربي، قائلًا: "اللي بيحصل والكلام عن عموتة مش مفهوم، والهجوم على السوشيال كتير غريب جدًا، الحسين مدرب كبير ومفيش أي مشاكل مع لاعيبة الأهلي".

وتابع: "مفيش حد اتكلم معاهم خالص من إدارة النادي الأهلي، ومحدش اتكلم معاهم عن أي حاجة بخصوص المدرب".

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الجدل حول مستقبل حسين عموتة مع الأهلي، في الوقت الذي يترقب فيه الفريق مبارياته المقبلة، وسط مطالب بتحقيق الانتصارات وعدم فقدان المزيد من النقاط.

عموته الاهلي الزمالك

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