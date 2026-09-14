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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اختبار طبي يحسم حجم إصابة إيشو في الزمالك وموعد عودته للتدريبات

إيشو
إيشو
عبدالله هشام

يخضع أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب الزمالك لفحص طبي اليوم ، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها، والوقوف بشكل دقيق على مدة غيابه وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتشير التقديرات المبدئية إلى أن إصابة إيشو تتراوح بين شد وحتى مزق في منشأ العضلة، على أن يحسم الفحص الطبي طبيعة الإصابة ودرجتها بشكل نهائي، إلى جانب وضع البرنامج التأهيلي المناسب للاعب وتحديد موعد عودته للمشاركة مع الفريق

ويترقب الجهاز الفني للزمالك التقرير الطبي الخاص بإيشو من أجل معرفة موعد عودته إلى الملاعب، خاصة أن الفريق يسعى للحفاظ على جاهزية جميع عناصره خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، عندما يحل ضيفًا على غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، وذلك بعد تأهل الفريق الأبيض إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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