موعد مباراة زد والقناة والقنوات الناقلة في الدوري المصري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره القناة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

موعد مباراة زد والقناة في الدوري المصري

تقام مباراة زد والقناة مساء اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط رغبة مشتركة من الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقفهما بجدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة زد والقناة

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة زد والقناة عبر شبكة قنوات أون سبورت، صاحبة حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي لمتابعة أحداث اللقاء قبل انطلاقه وبعد نهايته.

مشوار زد في الدوري

يدخل زد المباراة بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات، بعدما حصد 4 نقاط خلال أول 4 جولات من المسابقة.

واستهل الفريق مشواره بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة، قبل أن يتلقى خسارة أمام الأهلي بهدفين دون رد، ثم حقق انتصاره الأول على حساب طلائع الجيش بهدف نظيف، فيما خسر في الجولة الرابعة أمام الشرقية إنبي بنتيجة 2-1.

ويأمل زد في استغلال مواجهة القناة من أجل العودة إلى طريق الانتصارات وتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري، خاصة بعد الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية.

القناة يسعى لمواصلة حصد النقاط

في المقابل، يخوض القناة اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام زد، بعدما نجح في حصد نقاط خلال مبارياته الأربع الأولى في البطولة.

وكانت آخر مباريات القناة أمام طلائع الجيش في الجولة الرابعة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويطمح القناة إلى تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية أمام زد، من أجل مواصلة حصد النقاط ومنح الفريق دفعة قوية في مستهل مشواره بالموسم الجديد.