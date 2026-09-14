إمام عاشور يقترب من قيادة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة على حساب علي محمود

كشفت الإعلامية دينا سليم عن اقتراب إمام عاشور لاعب الأهلي لقيادة خط وسط الفريق خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

أضافت خلال برنامج ستاد المحور أن الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة يتجه للاعتماد على إمام عاشور في التشكيل الأساسي أمام أبو قير، على حساب علي محمود، في ظل رغبة المدير الفني في الاستفادة من خبرات إمام وقدراته خلال المباراة.

موقف إمام عاشور وأكرم توفيق من مباراة أبو قير للأسمدة

تزايدت فرص الثنائي إمام عاشور وأكرم توفيق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المشاركة خلال مواجهة أبوقير للأسمدة المقبلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك في ظل جاهزية الثنائي للمشاركة، بعد انتظامهما في التدريبات الجماعية واستعادة حالتهما الفنية والبدنية، وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة خيارات إضافية قبل المواجهة المقبلة.

وتبدو فرص إمام عاشور وأكرم توفيق كبيرة في العودة إلى التشكيل الأساسي للأهلي أمام أبوقير للأسمدة، خاصة مع اتجاه الجهاز الفني لإجراء بعض التعديلات على التشكيل، عقب التعادل الأخير أمام المقاولون العرب.

ويأمل عموتة في استعادة الأهلي لنغمة الانتصارات خلال المباراة المقبلة، خاصة أن الفريق يسعى لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري، وتحقيق أكبر استفادة من جاهزية جميع عناصره خلال الفترة المقبلة.