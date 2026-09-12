تزايد فرص عودة إمام عاشور وأكرم توفيق لتشكيل الأهلي أمام أبوقير للأسمدة

تزايدت فرص الثنائي إمام عاشور وأكرم توفيق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المشاركة خلال مواجهة أبوقير للأسمدة المقبلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف إمام عاشور وأكرم توفيق من مباراة أبو قير للأسمدة

يأتي ذلك في ظل جاهزية الثنائي للمشاركة، بعد انتظامهما في التدريبات الجماعية واستعادة حالتهما الفنية والبدنية، وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة خيارات إضافية قبل المواجهة المقبلة.

وتبدو فرص إمام عاشور وأكرم توفيق كبيرة في العودة إلى التشكيل الأساسي للأهلي أمام أبوقير للأسمدة، خاصة مع اتجاه الجهاز الفني لإجراء بعض التعديلات على التشكيل، عقب التعادل الأخير أمام المقاولون العرب.

ويأمل عموتة في استعادة الأهلي لنغمة الانتصارات خلال المباراة المقبلة، خاصة أن الفريق يسعى لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري، وتحقيق أكبر استفادة من جاهزية جميع عناصره خلال الفترة المقبلة.

كان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليبحث الفريق عن العودة للانتصارات أمام أبوقير للأسمدة.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني خلال التدريبات المقبلة موقف الثنائي بشكل نهائي، سواء بالدفع بهما منذ بداية المباراة أو الاستعانة بأحدهما وفقًا لرؤية الجهاز الفني وحالة كل لاعب.

في سياق مختلف؛ يعود الفريق الأحمر إلى تدريباته، اليوم، استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز، حيث يسعى الجهاز الفنى إلى استعادة الانتصارات، بعد التعادل الأخير أمام المقاولون العرب.