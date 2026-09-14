شبانة: بعض الوكلاء يسعى للسيطرة على الكرة المصرية.. وقصة إمام عاشور شغل حلق حوش

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك بعض الوكلاء يسعون للسيطرة على الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن مدير التعاقدات في نادي قونيا سبور التركي نفى تقديم أي عرض رسمي للنادي الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "فيه بعض الوكلاء عايزين يسيطروا على الكرة المصرية، ومدير التعاقدات في نادي قونيا سبورت التركي نفى تقديم أي عرض رسمي للأهلي للتعاقد مع إمام عاشور".

وأضاف: "اللي بيحصل ده شغل حلق حوش، وكان هدفه الضغط على الأهلي، وكانوا عايزين يطبقوا نفس سيناريو بيزيرا مع الزمالك، لكن إمام طلع راجل مع الأهلي".

وتابع: "بعد تصريح مدير التعاقدات في قونيا سبورت، لازم الأهلي يعمل تحقيق، لأن العروض دي كانت بتيجي منين؟ والأهلي رد على مين؟".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "الأهلي لازم يبعت للنادي ويشوف الخطابات دي كانت عن طريق مين، ويفضح المتورطين في القصة دي".