ديمبلي يرد على مبابي قبل الكرة الذهبية: لم أكن اللاعب المختار

رد الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، على تصريحات مواطنه كيليان مبابي بشأن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن العمل والاجتهاد كانا الطريق الذي قاده إلى القمة، رغم أنه لم يكن يومًا ضمن قائمة اللاعبين الذين تحيط بهم التوقعات الكبيرة.

وتحدث ديمبلي عقب فوز باريس سان جيرمان على بريست بهدف دون رد، قائلًا في تصريحات لشبكة الدوري الفرنسي: «كنت دائمًا في مؤخرة الفصل وأعمل بجد. طوال مسيرتي لم أقل كلمة واحدة، بل عملت كثيرًا».

وأضاف حامل الكرة الذهبية: «كما قلت، لم أكن يومًا اللاعب المختار، لكنني عملت بجد، وفي العام الماضي حصلت على مكافأة بعد موسم رائع مع باريس سان جيرمان».

واختتم ديمبلي حديثه عن الجائزة قائلًا: «هذا العام سنرى ما سيحدث، دون ضغوط، وبهدوء»، في إشارة إلى رغبته في خوض المنافسة دون وضع نفسه تحت ضغط التوقعات.

وتزامنت تصريحات نجم باريس سان جيرمان مع حديث سابق لمبابي عن مسيرته مقارنة بديمبلي، حيث قال مهاجم ريال مدريد في مقابلة مع مجلة «فرانس فوتبول»: «لطالما كان يُنظر إليه كلاعب موهوب، أما أنا فلطالما كان يُنظر إلي باعتباري اللاعب المختار».

واستخدام ديمبلي التعبير نفسه «اللاعب المختار» أعاد الجدل حول ما إذا كانت تصريحاته تحمل رسالة غير مباشرة إلى مبابي، خاصة مع وجود الثنائي في دائرة المنافسة على الجائزة.

ويدخل ديمبلي سباق الكرة الذهبية بصفته حامل لقب النسخة الماضية، بعدما قدم موسمًا مميزًا مع باريس سان جيرمان، بينما ينافسه مبابي بعد موسم قوي مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا، في انتظار الإعلان عن الفائز بالجائزة.