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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلان القاهرة 2026 يطلق رؤية إفريقية جديدة للرياضة الجامعية قائمة على العلم والابتكار

المؤتمر العلمي المصاحب لدورة الألعاب الإفريقية
المؤتمر العلمي المصاحب لدورة الألعاب الإفريقية
نهلة الشربيني

- إنشاء شبكة إفريقية للباحثين في علوم الرياضة وقاعدة بيانات موحدة للرياضة الجامعية.

- توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في اكتشاف المواهب وتحليل الأداء والوقاية من الإصابات.

- تعزيز صحة وسلامة الرياضي الجامعي ومواجهة الإجهاد الحراري والتغيرات المناخية.

- دعم النزاهة الرياضية ومكافحة المنشطات وترسيخ التعاون بين المؤسسات الرياضية والأكاديمية الإفريقية.

- تحويل توصيات الإعلان إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ والقياس.

في ختام أعمال المؤتمر العلمي المصاحب لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، الذي استضافته الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي، أطلق المشاركون «إعلان القاهرة 2026 للرياضة الجامعية الإفريقية»، تحت عنوان «نحو رياضة جامعية إفريقية قائمة على العلم والابتكار والصحة والاستدامة»، بمشاركة قيادات وممثلي الجامعات والاتحادات الرياضية الجامعية والمؤسسات الرياضية، والباحثين والخبراء من مختلف دول القارة الإفريقية.

وأكد المشاركون أن الرياضة الجامعية تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة بناء الإنسان، وتسهم في اكتشاف المواهب وإعداد الأبطال، وتعزيز الصحة وجودة الحياة، وتوظيف البحث العلمي والابتكار، وترسيخ قيم النزاهة والتنافس العادل والتعاون الإفريقي.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن إطلاق «إعلان القاهرة 2026» يمثل أحد أهم مخرجات المؤتمر العلمي، ويعكس رؤية متكاملة لتطوير الرياضة الجامعية باعتبارها جزءًا أصيلًا من بناء الإنسان ودعم التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية الانتقال من تبادل الرؤى إلى تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة ذات أثر ملموس وقابلة للقياس.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، أن «إعلان القاهرة 2026» يعبر عن رؤية إفريقية طموحة للانتقال بالرياضة الجامعية إلى مرحلة جديدة، تصبح فيها الجامعة بيئة متكاملة لاكتشاف المواهب ورعايتها وإعداد الأبطال، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الطالب الرياضي يمثل استثمارًا في مستقبل الرياضة الإفريقية، وأهمية التكامل بين وزارات الشباب والرياضة ووزارات التعليم العالي والجامعات والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية الوطنية لبناء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب وتطوير قدراتها وفق أسس علمية حديثة، مؤكدًا أهمية إدماج مفاهيم الصحة والوقاية من الإصابات ومكافحة المنشطات والاستدامة في منظومة الرياضة الجامعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أهمية استضافة الجامعة للمؤتمر العلمي المصاحب لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، باعتباره منصة علمية جمعت نخبة من الباحثين والخبراء والمتخصصين من مختلف دول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الأكاديمي والرياضي على المستوى الإفريقي، بما يسهم في تطوير منظومة الرياضة الجامعية وربطها بالعلوم والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور كمال درويش، رئيس المؤتمر، أن «إعلان القاهرة 2026» يمثل ثمرة للنقاشات العلمية التي شهدها المؤتمر، والتي جمعت الباحثين والخبراء والمتخصصين في مجالات علوم الرياضة والصحة والتكنولوجيا والابتكار، موضحًا أن الإعلان يترجم مخرجات الجلسات العلمية إلى محاور عملية تستهدف تطوير الرياضة الجامعية الإفريقية وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم اكتشاف المواهب وتطوير الأداء والحفاظ على صحة الرياضي الجامعي.

وتضمن «إعلان القاهرة 2026» عددًا من المحاور الرئيسية، تشمل دعم البحوث التطبيقية في علوم الرياضة وإنشاء مراكز ومعامل متخصصة، وتأسيس شبكة إفريقية للباحثين وقاعدة بيانات موحدة للرياضة الجامعية، وتعزيز التعاون في المشروعات البحثية وتبادل الخبرات.

كما أكد أهمية التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف المواهب وتحليل الأداء والوقاية من الإصابات، مع حماية بيانات الرياضيين وضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.

وشدد الإعلان على وضع صحة وسلامة الرياضي الجامعي في مقدمة الأولويات، من خلال الوقاية من الإصابات والتغذية الرياضية والترطيب ومواجهة الإجهاد الحراري، إلى جانب تعزيز النزاهة الرياضية ومكافحة المنشطات وترسيخ قيم اللعب النظيف.

وتناول الإعلان كذلك الاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال تطوير بروتوكولات للتعامل مع الإجهاد الحراري، وترشيد استهلاك المياه والطاقة والحد من المخلفات والبصمة الكربونية، فضلًا عن تطوير منظومة إفريقية لاكتشاف المواهب بالاعتماد على الاختبارات العلمية وتحليل البيانات والتقنيات الرقمية.

ودعا «إعلان القاهرة 2026» الجامعات الإفريقية والاتحادات الرياضية ووزارات التعليم العالي ووزارات الشباب والرياضة واللجان الأولمبية الوطنية والمؤسسات الصحية والبحثية إلى تحويل توصياته إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر صحة وتقدمًا واستدامة للرياضة الجامعية الإفريقية.

واختتم المشاركون بالتأكيد على أن «القاهرة 2026» تمثل بداية لمسار إفريقي جديد يجعل من الرياضة الجامعية منصة للعلم والابتكار والتكامل والتنمية، وجسرًا للتعاون بين شباب القارة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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