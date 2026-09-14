حقائب وأدوات مدرسية ترسم البسمة على وجوه مرضى الأورام بالأقصر

عاش الأطفال المرضى داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر لحظات خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، بعدما شهدت المستشفى احتفالية لتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية عليهم، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وجاءت الاحتفالية لتمنح الأطفال فرصة لمشاركة أقرانهم فرحة الاستعداد للعام الدراسي، والتأكيد على أن رحلة العلاج لا تحول دون استمرارهم في التعليم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية، حيث حرصت مستشفى شفاء الأورمان وصندوق تحيا مصر على تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم إلى جانب الرعاية الطبية التي يحصلون عليها.

وسادت حالة من السعادة بين الأطفال وأسرهم خلال الفعالية، فيما عبر الأهالي عن تقديرهم للمبادرة التي خففت عن أبنائهم الأعباء النفسية والمادية، مؤكدين أن مثل هذه اللفتات تمثل عاملا مهما في رفع معنويات الأطفال ومنحهم مزيدا من الأمل والطاقة الإيجابية خلال فترة العلاج.

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المبادرة تأتي ضمن التعاون المستمر مع صندوق تحيا مصر لدعم مرضى الأورام في صعيد مصر، موضحا أن الاهتمام بالحالة النفسية للأطفال يمثل جانبا أساسيا من منظومة الرعاية المقدمة لهم، إلى جانب العلاج الطبي.

وأضاف أن مشاركة الأطفال فرحة بداية العام الدراسي ومنحهم المستلزمات المدرسية تسهم في إدخال البهجة إلى نفوسهم، وتمنحهم دفعة معنوية تساعدهم على مواصلة رحلة العلاج والشفاء بقوة وأمل.

وتواصل مستشفى شفاء الأورمان تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية والترفيهية للمرضى في مختلف المناسبات، ضمن رؤيتها لتوفير بيئة علاجية متكاملة تراعي احتياجات المريض النفسية والاجتماعية إلى جانب احتياجاته الطبية.