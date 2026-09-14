مياه الأقصر تواصل حملاتها لحصر الوصلات الخلسة بشرق إسنا ومواجهة التعديات على الشبكات

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر حملاتها الميدانية لحصر الوصلات الخلسة والتصدي للتعديات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نفذت إدارة التفتيش والمتابعة جولة موسعة بمناطق شرق إسنا، شملت الشغب والدير والهنادي، لمراجعة التوصيلات القائمة والتأكد من قانونيتها.

وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء مهندس أحمد سعيد عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، باستمرار أعمال التفتيش والمتابعة ورصد الوصلات غير القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، وإتاحة الفرصة للمخالفين لتقنين أوضاعهم وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وتضمنت الجولة حصر ومراجعة الوصلات غير القانونية، والتأكد من سلامة وقانونية التوصيلات، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والحد من الفاقد، وضمان الاستخدام الأمثل لموارد المياه.

وأكد رئيس مجلس الإدارة استمرار الحملات بمختلف مناطق محافظة الأقصر، ضمن خطة الشركة للتعامل مع التعديات والمخالفات، والحفاظ على مقدرات الشبكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.