قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء: الإدمان قضية وطنية ودينية وطبية تتطلب تكامل الجهود للوقاية والعلاج
رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بالفيوم نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات
موجة غضب في إسرائيل.. رئيس أركان جيش الاحتلال يعقد اجتماعا للرد على فيلم نازا
مرصد الأزهر يحذر: التنظيمات الإرهابية تستغل الألعاب والذكاء الاصطناعي لاستقطاب الشباب
التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة اليوم في الثالثة ظهراً
مدبولي يبحث مع المحافظين ملفات الخدمات وضبط الأسعار والمشروعات القومية
"جنوب الدلتا" و"المصرية لنقل الكهرباء" تضعان خارطة طريق استباقية لتأمين صيف 2027
مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين
خطأ في قيد الميلاد أو الوفاة؟.. القانون يحدد حالات التصحيح وشروطه
تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟
ترقب لموعد اجتماع لجنة التسعير.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا
10 آلاف شاب من 190 دولة.. «مهرجان شباب العالم 2026» في يكاترينبورغ يجمع الثقافات من أجل السلام |خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يوم الأرصاد.. الجامعة العربية تدعو لتعزيز الإنذار المبكر لمواجهة مخاطر المناخ

شعار الجامعة العربية
شعار الجامعة العربية
الديب أبوعلي

تحتفل الدول العربية في 15 سبتمبر من كل عام باليوم العربي للأرصاد الجوية، الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية.

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة تقديرا للدور الأساسي الذي تضطلع به أجهزة وهيئات الأرصاد الجوية العربية في حماية الأرواح وخدمة المجتمعات والممتلكات، والحفاظ على أمننا البيئي، في ظل تسارع وتيرة التغيرات المناخية غير المسبوقة.

ويحمل اليوم العربي للأرصاد الجوية لعام 2026 شعار "استثمارنا في الأرصاد الجوية.. استثمار في مستقبل آمن"، حيث جدد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الدعوة إلى مواجهة تصاعد المخاطر الطبيعية من خلال مزيد من الاهتمام بالبنية التحتية الرصدية، ومجالات الابتكار والتدريب، وتعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي، بما يسهم في تحسين دقة التنبؤات الجوية وتطوير نظم الإنذار المبكر.

اليوم العربي للأرصاد الجوية

وأكد أن دور هيئات الأرصاد الجوية العربية يمثل خط دفاع رئيسيا للحد من الكوارث الطبيعية التي تشهد المنطقة العربية وتيرة متزايدة منها، سواء في صورها الملحوظة أو المحتملة، مثل ظاهرة النينيو التي تؤثر على أنماط درجات الحرارة العالمية، وهطول الأمطار الغزيرة في بعض النطاقات، وتفاقم مواسم الجفاف في نطاقات أخرى.

وتزيد هذه الظاهرة من مخاطر حدوث ظواهر الطقس المتطرفة خلال الأشهر المقبلة، بحسب التقارير الصادرة عن هيئات الأرصاد العربية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى جانب مخاطر الكوارث الأخرى، مثل حرائق الغابات والفيضانات والزلازل، بما يضاعف الضغوط الواقعة على قطاعات حيوية في الدول العربية، خاصة الدول المتأثرة بالنزاعات.

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة في سياق إقليمي دقيق تشهده المنطقة العربية، وفي هذا الإطار، توجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (فطاع الشؤون الاقتصادية) بخالص التقدير إلى العاملين في هيئات الأرصاد العربية.

وأكدت جامعة الدول العربية، أنها تضع قضايا المناخ في صميم التزاماتها، وتواصل جهودها لتمكين الدول العربية من تطوير أنظمة الرصد والتنبؤ، ودعم البيانات، ونشر الوعي بأهمية الأرصاد الجوية في حياتنا اليومية، وتعزيز مشاركة المجتمعات في دورها الحيوي لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكدت الجامعة العربية، أنها ستواصل العمل على الارتقاء بمنظومة إدارة معلومات الطقس والمناخ، بما يواكب التقدم الكبير في استخدامات الذكاء الاصطناعي لتحسين التنبؤات بالطقس، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة.

وشددت في ختام بيانها على الاستثمار في أنظمة الأرصاد الجوية المتقدمة والتعاون العلمي المشترك، يظل هو الطريق الأمثل نحو مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.

اليوم العربي للأرصاد الجوية اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية هيئات الأرصاد الجوية العربية التغيرات المناخية علي بن إبراهيم المالكي جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاقتصادية الإنذار المبكر الكوارث الطبيعية الطقس المناخ التقلبات الجوية درجات الحرارة الأمطار الجفاف التنبؤات بالطقس الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الزمالك

لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

ترشيحاتنا

جانب من التغطية

في اليوم العالمي للقانون.. مذيعة صباح الخير يا مصر: القانون لا يقتصر فقط على مواجهة الجريمة

الكهرباء

تتجاوز 32%.. 36 كيلووات حجم الفقد الكهربائي خلال عامي 2024-2025

نقيب الفلاحين

نقيب الفلاحين: حياة كريمة كانت "خيال" للفلاح.. وحسنت المعيشة في الريف

بالصور

أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها

امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها

هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

سارة سلامة تثير الجدل في آخر أيام الصيف

سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد