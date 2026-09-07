قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا ضرب الله مثلًا بالبعوضة في القرآن؟.. خالد الجندي يفسر
كان يتواصل مع زوجته.. القبض على عامل هدد شخصا بعد فضح أمره بالإسكندرية
لماذا ضرب الله مثلًا بالبعوضة في القرآن؟.. خالد الجندي يفسر
تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ«خلية الجهاد» الإرهابية لـ 23 سبتمبر
القبض على شخص ادعى محاولة سرقة زوج طليقته له في القاهرة
بجوائز ربع مليون جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة الأصوات الندية للابتهال والأذان
هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه؟
تعدى على المواطنين .. القبض على شخص صدم سيدة بدراجة نارية بالدقهلية
رئيس الوزراء يبحث مع البنك المركزي الملفات الاقتصادية ذات الأولوية
مرحلة جديدة من التحالف.. افتتاح أول جسر بري بين كوريا الشمالية وروسيا
وزير الخارجية: مصر تطرح رؤية لتعزيز الأمن القومي العربي وبناء قدرة عربية جماعية لمواجهة التهديدات
بلجيكا ترفض دعم إنفانتينو لولاية جديدة في رئاسة الفيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي: تطوير الجامعة العربية ضرورة.. ولا أمن دون تلبية طموحات الشعوب

السفير نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
السفير نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

قال نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الحديث عن تطوير وإصلاح العالم العربي ومؤسساته يأتي انطلاقا من رغبة جادة وطموحة ومشروعة في تحقيق المزيد والوصول إلى الأفضل، مؤكدا أن التطوير والإصلاح لا يعنيان وجود وضع قائم لا يمكن التعامل معه، وإنما يعكسان قناعة بأن الدول العربية واجهت خلال السنوات الماضية العديد من التحديات.

وأوضح فهمي - خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الأمانة العامة بمشاركة دولة الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة، والأمين العام،  أن هناك قناعة بأهمية العمل العربي الجماعي والتعاون الأمني والتكاملي، مع الاحترام الكامل للقرار السيادي لكل دولة، مشددا على أن العمل العربي المشترك يستهدف استكمال وتحصين المصالح العربية، وليس بديلا عن أداء أي دولة أو أي طرف.

وأضاف أن الحديث عن تطوير جامعة الدول العربية يأتي في هذا الإطار، موضحا أنه اقترح ضرورة التشاور بين الدول العربية حول عملية التطوير، بحيث تكون المحصلة النهائية محل توافق بين الجميع، إلى جانب التشاور بشأن أجندة عربية متجددة يكون عنوانها التصدي والتطوير والتنمية.

تطوير المؤسسات العربية 

وأشار إلى ضرورة أن تكون المؤسسات العربية حاضرة في الأزمات السياسية، وأن يكون هناك تصد للتحديات ودفاع عن المصالح العربية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تخص العالم العربي، إلى جانب وجود مسار للتطوير المستمر للمؤسسات العربية وإمكاناتها، في ظل التطور والتغير المستمر، بما يضمن استعدادها للتعامل مع المتغيرات والتحديات الجديدة.

وشدد فهمي على أنه لا يمكن الحديث عن الأمن والأمان أو التطوير دون وجود إمكانية حقيقية للتنمية وتوفير الاحتياجات الحالية والطموحات المستقبلية للشعوب، موضحا أن الأمن القومي لأي دولة لا يقتصر على الجانب الأمني، وإنما له شق سياسي ومؤسسي وعملياتي، إلى جانب امتلاك إمكانات التصدي للتحديات.

وأوضح أن هناك عددا من الخطوات التي عرضها بشأن العمل داخل إطار جامعة الدول العربية وفي حدود الإمكانات المتاحة، إلى جانب لقاءات ومشاورات أخرى يجريها مع الأطراف المعنية ووزارات الخارجية، بهدف التحرك بسرعة وبصورة تستند إلى التشاور والتنسيق.

وأكد أن الهدف النهائي من هذه التحركات هو تأمين المصالح المشتركة لجميع الدول العربية، والعمل من أجل بناء مستقبل أفضل يمكن للجميع دعمه، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، بما يتيح التعايش السلمي مع الجميع في إطار احترام القانون الدولي، مشيرا إلى أن الأمر ذاته يجب أن يكون قائما على مبدأ المعاملة بالمثل.

ولفت الأمين العام إلى أن هناك العديد من القضايا الأخرى التي جرى بحثها خلال الاجتماعات، لكنه لم يرغب في استعراضها، موضحا أنها واردة في المستندات والوثائق الخاصة بالاجتماعات.

وأشار إلى أن مجلس الجامعة والاجتماعات التي سبقته شهدت برنامجا عمليا يركز على الوصول إلى الأهداف، مع استمرار العمل الجماعي والتنسيق مع الدول العربية، موضحا أن حالة التوافق التي ظهرت خلال الاجتماعات تمثل روحا جديدة، معربا عن أمله في العمل على تنميتها وتعزيزها بين الدول العربية.

نبيل فهمي جامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمانة العامة تونس الأمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

الاهلي

محلل أداء يكشف عن أهم ميزة في الأهلي مع الحسين عموتة

البنزين

هل ترتفع؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

أوليسي

بايرن ميونخ: لا يمكننا ضمان استمرار أوليسي معنا مستقبلاً

دوري ابطال اوروبا

دقيقة صمت في مباريات دوري أبطال أوروبا تضامنًا مع ضحايا فيضانات نيبال

كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية

منتخب مصر للكرة الإلكترونية في المجموعة الأولى بكأس العالم 2026

بالصور

تحذير لمستخدمي إنستجرام.. صورك قد تحصل على علامة الذكاء الاصطناعي بالخطأ

إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي
إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي
إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

مع عودة المدارس.. طريقة عمل لانشون الفراخ | زى الجاهز

لانشون الفراخ
لانشون الفراخ
لانشون الفراخ

قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك

قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك
قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك
قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك

أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل

الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد