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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعايش في أمن وسلام.. نبيل فهمي: رغبة حقيقية داخل الجامعة العربية للتعامل بجدية مع مختلف الاحداث

نبيل فهمي
نبيل فهمي
هاني حسين

 أكد نبيل فهمي الأمين العام للجامعة العربية، أن الأمن القومي لأي دولة له شق أمني وسياسي ومؤسسي وإمكانيات اقتصادية .


وقال نبيل فهمي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب أعمال الدورة الـ 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، :" نستهدف وضع أفضل للجامعة العربية بما يمكنا من العمل في وضع أفضل إقليميا للتعايش في امن وسلام مع الجمعي مع احترام القانون الدولي ".


وتابع نبيل فهمي :" توجه عملي في اجتماعات الجامعة العربية نحو تحقيق الأهداف المرجوة  ورصدنا روح جديدة نسعى لتنميتها بين الدول العربية ".

وأكما نبيل فهمي :"  ماشهدناه في اجتماعات الجامعة العربية تواجد رغبة حقيقية للتعامل بجدية مع مختلف الاحداث ولم نصل إلى الكمال ".

وتابع نبيل فهمي :" مؤمن بأهمية قيام الجامعة العربية بطرح المبادرات وكل الأفكار محل تشاور مع الدول الأعضاء ".

الجامعة العربية نبيل فهمي مصر اخبار التوك شو الدول العربية

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