التعايش في أمن وسلام.. نبيل فهمي: رغبة حقيقية داخل الجامعة العربية للتعامل بجدية مع مختلف الاحداث

أكد نبيل فهمي الأمين العام للجامعة العربية، أن الأمن القومي لأي دولة له شق أمني وسياسي ومؤسسي وإمكانيات اقتصادية .



وقال نبيل فهمي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب أعمال الدورة الـ 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، :" نستهدف وضع أفضل للجامعة العربية بما يمكنا من العمل في وضع أفضل إقليميا للتعايش في امن وسلام مع الجمعي مع احترام القانون الدولي ".



وتابع نبيل فهمي :" توجه عملي في اجتماعات الجامعة العربية نحو تحقيق الأهداف المرجوة ورصدنا روح جديدة نسعى لتنميتها بين الدول العربية ".

وأكما نبيل فهمي :" ماشهدناه في اجتماعات الجامعة العربية تواجد رغبة حقيقية للتعامل بجدية مع مختلف الاحداث ولم نصل إلى الكمال ".

وتابع نبيل فهمي :" مؤمن بأهمية قيام الجامعة العربية بطرح المبادرات وكل الأفكار محل تشاور مع الدول الأعضاء ".