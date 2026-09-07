قسطين في أكتوبر وفبراير| بالأرقام ننشر تفاصيل أقساط مصروفات المدارس الرسمية 2027

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل ومواعيد أقساط مصروفات المدارس الرسمية 2027



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تسدد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على قسطين الأول في أول أكتوبر و الثاني في أول فبراير .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن سداد في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب المصري ، وكود الطالب للطلاب غير المصريين طبقا لما يلي :



* من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية الحلقة الإعدادية : 255 جنيها قسط أول + 65 جنيها قسط ثاني

* الصف الأول الثانوي العام : 430 جنيها قسط أول + 115 جنيها قسط ثاني

* من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام : 415 جنيها قسط أول + 115 جنيها قسط ثاني

*الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وانظمته (3 - 5 سنوات) : 200 جنيه قسط أول + 45 جنيه قسط ثاني



* باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته ( 3 - 5 سنوات ) : 185 جنيه قسط أول + 45 جنيه قسط ثاني

جدير بالذكر أنه لا يبقى إلا أيام قليلة وينطلق رسميا العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الرسمية و المدارس الرسمية لغات في جميع محافظات الجمهورية حيث ينطلق في 12 سبتمبر 2026 ، وفي هذا الإطار كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2027 عن تفاصيل مصروفات المدارس الرسمية 2027 و تفاصيل اتاحة سدادها على قسطين و مواعيد سداد هذه الأقساط ، موضحة ما يلي :

مصروفات المدارس الرسمية 2027



- من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية الحلقة الإعدادية : 320 جنيها

-الصف الأول الثانوي العام : 545 جنيها

- من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي : 530 جنيه

- الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وانظمته : 245 جنيها

- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته : 230 جنيها