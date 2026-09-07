انطلاق أعمال الدورة الـ166 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

انطلقت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة الجمهورية التونسية، خلفا لمملكة البحرين، في ظل تطورات إقليمية متسارعة وملفات عربية ساخنة تتصدرها القضية الفلسطينية والتصعيد الإقليمي.

ويشارك في أعمال الدورة عدد من وزراء الخارجية العرب، بينهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، ووزير الدولة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني محيي الدين سالم، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان شاهين، ووزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، إلى جانب وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبدالعزيز الزوبة، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.

وتتولى تونس رئاسة الدورة الوزارية الحالية، ويمثلها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الذي يترأس أعمال الاجتماع، فيما يلقي الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، في أول مشاركة له في اجتماع دوري لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ توليه مهامه مطلع يوليو الماضي.

القضية الفلسطينية في صدارة المناقشات

ويناقش وزراء الخارجية العرب تطورات القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وتصاعد اعتداءات المستوطنين، إلى جانب الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

كما تتناول الدورة ملف القدس والانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والسياسات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة، إلى جانب دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز التحرك العربي على الساحة الدولية.

ومن المقرر كذلك بحث أوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتحديات السياسية والمالية التي تواجهها، خاصة في ظل الحاجة إلى استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين. وتشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة المفوض العام بالإنابة للأونروا كريستيان سوندرز.

ويبحث الوزراء أيضا تداعيات التصعيد الإقليمي والهجمات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية، وانعكاساتها على الأمن القومي العربي والاستقرار في المنطقة، مع بحث سبل تنسيق المواقف العربية إزاء التطورات المتلاحقة.

كما تتضمن المناقشات عددا من الملفات العربية، من بينها الأوضاع في لبنان وسوريا وليبيا، وسبل دعم استقرار الدول العربية، وتعزيز آليات العمل العربي المشترك والتنسيق بين الدول الأعضاء.

وتأتي أعمال الدورة الوزارية بعد اجتماعات تحضيرية عقدها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين، جرى خلالها بحث مشروعات القرارات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تمهيدا لعرضها على وزراء الخارجية واعتماد المواقف العربية بشأنها.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة بمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، بصفته رئيس الدورة الوزارية، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، لاستعراض أبرز نتائج الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها.