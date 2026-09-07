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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية التونسي: منطقتنا تشهد صراعات كبيرة ونتطلع لمستقبل يسوده الازدهار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن المنطقة العربية تشهد خلال الفترة الحالية العديد من الصراعات والتحديات، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية من أجل مواجهة هذه التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وقال محمد علي النفطي إن المنطقة تحتاج إلى العمل المشترك من أجل تجاوز الأزمات والصراعات التي تشهدها، مؤكدًا تطلعه إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

وأكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول العربية، بما يسهم في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتطورات المتسارعة.

التأكيد على وحدة الموقف العربي

كما شدد على أهمية تعزيز وحدة الموقف العربي تجاه القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، والعمل على تنسيق الرؤى والمواقف بين الدول العربية بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب العربية.

وأكد كذلك أهمية الدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية باعتبارها إطارًا جامعًا للدول العربية، وضرورة دعم جهودها في تعزيز التنسيق والتعاون العربي والتعامل مع مختلف الملفات الإقليمية.

محمد علي النفطي الشؤون الخارجية والهجرة المنطقة العربية

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