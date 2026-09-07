٪37,4 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر يونيه 2026

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاثنين المــوافق 7/ 9 / 2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية يونيه 2026 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 7,5 مليــار دولار خـــلال شهر يونيه 2026 مقابــل 4,7 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 58,5 ٪.

الصــــادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 37,4 ٪ حيث بلغت 5,0 مليار دولار خلال شهر يونيه 2026 مقابــل 3,6 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

(منتجات البترول بنسبـة 128,0 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 47,7٪، فواكه طازجه بنسبـة 77,1 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 36,5 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيه 2026 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا (أسمدة بنسبــة 12,0٪، أدوية ومحضرات صيدله بنسبـة 13,2 ٪، بقول جافه بنسبــة 42,6٪، بصل طازج بنسبه 0,4 ٪).

الــــــواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 49,4 ٪ حيـث بلغت 12,4 مليار دولار خـلال شهـر يونيه 2026 مقابـــل 8,3 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا:

(مواد اولية من حديد او صلب بنسبــة 3,6 ٪ ، البترول الخام بنسبة 141,0 ٪ ، سيارات ركوب بنسبة 10,9 ٪ ،لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41,6 ٪).

بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر يونيه 2026 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبة 29,2 ٪، قمح بنسبة 9,7٪، سكر خام بنسبـة 37,0 ٪، أبواب ودعامات ومنشأت من حديد أو صلب بنسبـة 5,3 ٪).