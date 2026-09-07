خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على شقيقه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالسويس.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 / يونيو الماضى تبلغ لقسم شرطة الأربعين من (مالك مقهى " غير مرخص " – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام (7 أشخاص) بالتعدى عليه بالضرب دون حدوث إصابات وإطلاق عيار من سلاح نارى بالمقهى ملكه "مجاور لمحل بقالة ملك أحد المشكو فى حقهم" ، مما أدى لحدوث تلفيات به لخلافات بينهم حول الجيرة.

وفى وقت لاحق تبلغ لذات القسم من شقيق الشاكى (عاطل – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام المشكو فى حقهم بالتعدى عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وإحداث إصابته بجروح قطعية متفرقة لذات الخلافات .



أمكن ضبط 6 من المشكو فى حقهم ( لهم معلومات جنائية ) وتبين مغادرة الأخير خارج البلاد “ تم إتخاذ الإجراءات اللازمه لضبطه”، وتم بإرشادهم ضبط (2 سيارة – 4 أسلحة بيضاء – 11 قطعة ألعاب نارية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .



تم التحفظ على السيارتين، وإتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المقهى بالتنسيق مع الجهات المختصة لمخالفة شروط التراخيص.

