الليلة.. عروض فنية بأبو هيف ضمن فعاليات "شاطئ الفن" بالإسكندرية

يشهد شاطئ أبو هيف بالإسكندرية في السادسة مساء اليوم الاثنين عروضا فنية متنوعة ضمن فعاليات برنامج حفلات "شاطئ الفن"، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

وتشهد الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني، يتضمن باقة متنوعة من الأغنيات إلى جانب فقرات عزف منفرد على آلة الإيقاع بمشاركة نخبة من العازفين.

كما تقدم فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى عبده مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري، إلى جانب فقرات مستوحاة من التراث الشعبي.

يقام الحفل ضمن برنامج الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومن خلال فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ويأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة لنشر الفنون والإبداع وإتاحة الأنشطة الثقافية المجانية للجمهور خلال موسم الصيف.