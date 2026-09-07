الدويتو الدرامي يعود.. ثنائيات تشعل سباق رمضان 2027

مع اقتراب انطلاق الموسم الرمضاني المقبل، بدأت ملامح المنافسة الدرامية تتشكل مبكرًا، بالتزامن مع استعداد صناع عدد كبير من الأعمال لبدء التصوير، تمهيدًا لعرضها على الجمهور خلال شهر رمضان.

ويحمل الموسم الجديد العديد من المفاجآت، أبرزها عودة عدد من الثنائيات الفنية التي تجمع نجومًا سبق أن حققوا نجاحات لافتة معًا، إلى جانب ثنائيات تظهر للمرة الأولى على الشاشة في أعمال تراهن على تقديم تركيبات مختلفة للجمهور.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز الثنائيات المنتظرة في دراما رمضان المقبل.



غادة عادل وطارق لطفي

من أبرز الثنائيات المقرر أن تظهر على الشاشة خلال شهر رمضان المقبل، ثنائية طارق لطفي وغادة عادل، إذ يجتمع النجمان في مسلسل «بعد نص الليل»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

ويأتي هذا التعاون بعد سنوات طويلة من آخر لقاء جمعهما، حيث قدما معًا فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، ليعود الثنائي من جديد من خلال عمل درامي مكون من 15 حلقة.

مي عز الدين ومحمد فراج

كما يجتمع كل من مي عز الدين ومحمد فراج في مسلسل «فرق شاسع»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج إسلام خيري، ويتكون العمل من 15 حلقة.

دنيا وإيمي سمير غانم

ومن المقرر أن تجتمع الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم في الجزء الثاني من مسلسل «نيللي وشريهان»، لتعود واحدة من أشهر وأنجح الثنائيات الفنية إلى الشاشة من جديد.

ويُعد الثنائي من أكثر الثنائيات المحببة لدى الجمهور، بعدما حققتا نجاحًا لافتًا معًا خلال الجزء الأول من العمل.

دنيا سامي ورحمة أحمد

كما تجتمع كل من دنيا سامي ورحمة أحمد في مسلسل درامي جديد، ويُعد هذا الثنائي من أكثر الثنائيات المنتظرة من الجمهور، خاصة في ظل الصداقة التي تجمع الفنانتين، إلى جانب نجاحهما معًا في عدد من الأعمال الفنية، من بينها مسلسل «80 باكو».



