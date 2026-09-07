الغربية.. حملات تموينية مكثفة تضبط سلعا مجهولة المصدر ومنتجات مشتبه في صلاحيتها

واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين حملاتها المكثفة والمفاجئة على الأسواق والمصانع والمخازن والأنشطة التجارية، وأسفرت الحملات بمراكز كفر الزيات وزفتى وسمنود وبندر طنطا عن ضبط كميات كبيرة من السلع والمنتجات المخالفة، وتحرير 25 محضرًا متنوعًا، في إطار جهود المحافظة للتصدي للغش التجاري والتدليس وحيازة السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وبإشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، أن الحملات الرقابية مستمرة بصورة مكثفة على مختلف الأنشطة التجارية، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تتلاعب بالسلع المتداولة في الأسواق، وموجهًا باستمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أسفرت حملة إدارة الرقابة التموينية بمركز كفر الزيات عن ضبط مصنع أعلاف بحوزته 5 أطنان أعلاف مشتبه في صلاحيتها ومجهولة المصدر بإجمالي 200 شيكارة، ومخزن مواد غذائية بداخله 2 طن سكر مجهول المصدر، إلى جانب ضبط 245 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بأحد المحال، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف المحافظ، أن الحملات تستهدف مختلف صور المخالفات من المصدر وحتى منافذ البيع، موضحًا أن حملة إدارة الرقابة التموينية بمركز زفتى أسفرت عن ضبط 120 كجم قشطة و500 كجم ألبان جاموس بدون بيانات ومشتبه في صلاحيتهما، و2 طن أعلاف دواجن بدون تاريخ إنتاج، و2 طن ملح طعام مجهول المصدر داخل أحد مصانع المخللات، فضلًا عن تحرير محضر لمخبز سياحي لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جرامات في الرغيف الواحد. وفي الحملة الأولى بسمنود، تم ضبط مصنع حلويات يستخدم منتجات غذائية بدون البيانات الإلزامية، والتحفظ على 1600 لتر زيت ذرة و600 لتر محلول جلوكوز، بإجمالي 2200 لتر، إلى جانب ضبط 14 أسطوانة غاز تجارية لدى أحد الموزعين بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداولها.

تحرك تنفيذي عاجل

وتابع المحافظ أن الحملة الثانية بإدارة تموين سمنود أسفرت عن ضبط مصنع للزيت والطحينة بحوزته طن من بذور الكتان بدون بيانات، ومحل مبيدات زراعية بحوزته 100 كجم سماد زراعي بدون فواتير أو مستندات، بالإضافة إلى ضبط 3 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 15 محضرًا شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وتداول الأغذية دون شهادات صحية، وغلق بعض المحال التموينية خلال مواعيد العمل، وعدم وجود قوائم أسعار، ليصل إجمالي المحاضر في الحملتين إلى 25 محضرًا.

كما أسفرت حملة بندر طنطا عن ضبط مخزن بداخله 1824 عبوة مشروبات طاقة غير مسجلة بهيئة سلامة الغذاء ومشتبه في صلاحيتها، و70 جردل مخللات بإجمالي 350 كجم بدون بيانات، و45 صفيحة عسل أسود بإجمالي 900 كجم مجهولة المصدر وبدون فواتير ضريبية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.