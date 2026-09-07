"الطفولة والأمومة" يحبط محاولتي زواج لطفلتين دون السن القانونية بمحافظتي قنا وسوهاج

في إطار جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، والتصدي لمحاولات الزواج قبل بلوغ السن القانونية، نجحت الإدارة العامة لنجدة الطفل، بالتنسيق مع وحدات حماية الطفل بالمحافظات، في إحباط محاولتي زواج لطفلتين تبلغان من العمر 15 عامًا بمحافظتي سوهاج وقنا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتهما.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل استقبلت بلاغين بشأن محاولتي زواج لطفلتين تبلغان من العمر 15 عامًا، حيث ورد البلاغ الأول بمحافظة سوهاج، يفيد بقيام والد طفلة بتزويجها عرفيًا، رغمًا عنها، من شخص بالغ يبلغ من العمر 33 عامًا.

بعد تداول صورها وآثار العنف على وجهها … تحرك عاجل من «المجلس القومي للطفولة والأمومة» ينهي معاناة طفلة الهانوفيل بالتنسيق مع النيابة العامة شراكة تثمر إبداعًا.. «رئيسة القومي للطفولة والأمومة» تشهد ختام أنشطة «مكتبة المستقبل» لجمعية «تكاتف» واعي وغالي.. القومي للطفولة تطلق حملة للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية والتصدي للتنمر

وأضافت أن البلاغ الثاني ورد بمحافظة قنا، بشأن طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، توفي والدها، وتعتزم والدتها استكمال مراسم زفافها على أحد أقاربها، موضحة أنه تم على الفور إحالة البلاغين إلى وحدات حماية الطفل لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون، وبما يضمن حماية الطفلتين.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن وحدتي حماية الطفل بمحافظتي سوهاج وقنا اتخذتا الإجراءات العاجلة واللازمة حيال البلاغين، والتنسيق مع الجهات المعنية لوقف إتمام إجراءات الزواج، بما يضمن حماية الطفلتين ومنع تعرضهما للخطر.

وأضاف أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد أبلغ النيابة العامة "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين" بمكتب النائب العام، حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها، وتم اتخاذ كافة التعهدات والإجراءات القانونية اللازمة من جانب الأسر والأطراف المعنية، بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ الطفلتين السن القانونية، مؤكدًا أن المجلس يتابع هذه الحالات من خلال منظومة حماية الطفل لضمان تنفيذ الإجراءات المتخذة وحماية حقوق الطفلتين وتحقيق مصلحتهما الفضلى.

وقال صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن زواج الأطفال يمثل أحد أشكال تعريض الطفل للخطر، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا من الجنسين، مؤكدًا أن المجلس يتعامل مع كافة البلاغات المتعلقة بزواج الأطفال بكل جدية وسرعة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حماية الأطفال ومراعاة مصلحتهم الفضلى.

وناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي محاولات لزواج الأطفال من خلال خط نجدة الطفل 16000، الذي يعمل على مدار الساعة، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01102121600 .

ويؤكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن حماية الأطفال من الزواج المبكر تمثل أولوية أساسية، مشددًا على استمرار جهود المجلس ووحدات حماية الطفل بالمحافظات في سرعة الاستجابة للبلاغات والتدخل الفوري في الحالات التي تعرض الأطفال للخطر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وتحقيق مصلحتهم الفضلى.

ووجه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر إلى النيابة العامة، متمثلة في "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين" بمكتب النائب العام، وإلى أعضاء وحدة حماية الطفل العامة والفرعية بمحافظتي قنا وسوهاج، على جهودهما وتعاونهما في اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لحماية الطفلتين، بما يحقق مصلحتهما الفضلى ويصون حقوقهما.