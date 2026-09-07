محافظ الوادى الجديد تعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق التعليم الفني

اعتمدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي الفني وفصول الخدمات المسائية، للعام الدراسي 2026/2027، وفقًا لحصر الفراغات والأماكن المتاحة بعدد من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة.

وأوضح عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تحديد الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة جاء كالتالي:

إدارة الخارجة التعليمية

▪️ ١٩٠ درجة لمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية - وفصول الخدمات الملحقة ١٥٠ درجة حتى ١٨٩.٥ .

▪️مدرسة المروة التجارية ٢٤٠ درجة

إدارة الداخلة التعليمية

▪️ مدرسة موط الصناعية ١٤٥ درجة

إدارة بلاط التعليمية

▪️الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة

▪️فصول ملحقة للتعليم الصناعى ١٤٠ درجة.

على أن يبدأ تلقي طلبات التقدم اعتباراً من اليوم الاثنين بجميع الإدارات التعليمية.