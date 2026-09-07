محافظ الوادى الجديد تعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق التعليم الفني

اعتمدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي الفني وفصول الخدمات المسائية، للعام الدراسي 2026/2027، وفقًا لحصر الفراغات والأماكن المتاحة بعدد من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة.
وأوضح عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تحديد الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة جاء كالتالي:
إدارة الخارجة التعليمية
▪️ ١٩٠ درجة لمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية - وفصول الخدمات الملحقة ١٥٠ درجة حتى ١٨٩.٥ .
▪️مدرسة المروة التجارية ٢٤٠ درجة
إدارة الداخلة التعليمية
▪️ مدرسة موط الصناعية ١٤٥ درجة
إدارة بلاط التعليمية
▪️الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة
▪️فصول ملحقة للتعليم الصناعى ١٤٠ درجة.
على أن يبدأ تلقي طلبات التقدم اعتباراً من اليوم الاثنين بجميع الإدارات التعليمية.