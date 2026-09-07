"التحالف الوطني"ينظم غداً قافلة شاملة ضمن مبادرة "إيد واحدة"بقرية حجازة بقنا

أشاد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيرًا إلى تنظيم قافلة شاملة ضمن مبادرة "إيد واحدة"، بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بقرية حجازة التابعة لمركز قوص.

وذلك غدًا الثلاثاء 8 سبتمبر 2026م، بالتعاون مع محافظة قنا وبمشاركة عدد من مؤسسات التحالف الوطني، لتقديم حزمة متنوعة من الخدمات والمساعدات الإنسانية والطبية والتنموية للأهالي مجاناً، استجابةً لتكليفات رئيس الجمهورية بتكثيف جهود الحماية الاجتماعية والتوسع في دعم الأسر الأولى بالرعاية.





وأكد محافظ قنا، توفير كافة أوجه الدعم اللوجستي والتنفيذي لإنجاح فعاليات القافلة والوصول بالخدمات والمساعدات لكافة المستحقين من أبناء قرية حجازة والقرى المجاورة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار الببلاوي، إلى أن القافلة الشاملة تقدم مجموعة واسعة من التدخلات والمساعدات الخدمية والإنسانية، حيث تشمل توفير عيادات طبية متخصصة في مجالات الباطنة، والأطفال، والجلدية، والعظام، والأنف والأذن، والعلاج الطبيعي، إلى جانب تنظيم قوافل عيون شاملة وتوفير صيدليات متكاملة لصرف الأدوية والعلاج بالمجان لجميع المترددين.

وتابع، أنه تتضمن المبادرة إقامة معرض ملابس بالمجان وتوزيع مساعدات غذائية متنوعة تسلم للأسر المستحقة في منازلهم، فضلاً عن استقبال طلبات التمكين الاقتصادي، والحالات الإنسانية، وتوفير الأجهزة التعويضية، بالإضافة إلى تلقي طلبات الغارمين والغارمات وتوعيتهم بالحلول القانونية.

ولفت محافظ قنا، أن القافلة تحرص على تقديم الدعم الطبي المتقدم من خلال استقبال وتسجيل طلبات إجراء عمليات العيون، وعمليات القلب، وجراحات القدم السكري للمرضى المستحقين، بالتوازي مع تنظيم جلسات توعية بيئية للأهالي وإقامة أنشطة ترفيهية وألعاب للأطفال لإدخال البهجة على قلوبهم.

جدير بالذكر، أن القافلة تنطلق فعالياتها غدًا الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 9 صباحاً بمقر مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بقرية حجازة بمركز قوص، وتقدم خدماتها مجانًا لجميع أهالي القرية والمراكز المجاورة.





