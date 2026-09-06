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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم قنا يقود فريق الأتوبيس الطائر للاطمئنان على استعدادات العام الجديد

فريق الأتوبيس الطائر
فريق الأتوبيس الطائر
يوسف رجب

ترأس طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فريق “الأتوبيس الطائر”خلال الجولة الميدانية لعدد من مدارس التابعة لإدارة نجع حمادى التعليمية، للاطمئنان على الجاهزية الكاملة واستعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026 -2027م، وذلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذا لتعليمات اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة المستمرة للاطمئنان على جاهزية واستعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي. 

شملت الجولة زيارة مدارس" الأمل للصم وضعاف السمع بالألومنيوم، والدكتور يوسف اسماعيل الابتدائية، واللغات الابتدائية بالألومنيوم، واللغات الإعدادية بالألومنيوم، رافقه خلالها محمد نصر الدين، مدير ادارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، ومصطفى محمود، عضو المتابعة، وعدد من القيادات التعليمية بنجع حمادى. 



و شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على مديرى المدارس بسرعة استلام مخصصات الكتب من مخازن الإدارات التعليمية، قبل انطلاق الدراسة بوقت كافى، لضمان توريدها وتوزيعها على المدارس و الإدارات التعليمية، وتجهيزها لتسليمها للطلاب مع بداية اليوم الأول للعام الدراسي الجديد. 



وأطمئن سعدالدين، على جاهزية المباني والفصول، وتابع أعمال نظافة الفصول وقاعات رياض الأطفال ودورات المياه، موجهاً بسرعة الانتهاء من إجراء اعمال الصيانة الشاملة، ورفع أي رواكد أو إشغالات أو تجمعات للقمامة بمحيط المدارس، وذلك قبل بداية العام الدراسي، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمدارس. 



كما اطلع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على السجلات، والجداول المدرسية، وقوائم الفصول، وموقف أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشدداً على أهمية تكثيف لجان المتابعة بجميع الإدارات التعليمية، لضمان تحقيق الانضباط داخل المدارس، منذ اليوم الأول لبداية العام الدراسى الجديد.

 

قنا إدارة نجع حمادى التعليمية الأتوبيس الطائر الإدارات التعليمية المدارس أخبار قنا

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