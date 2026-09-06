ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ 4362 شهيدا و12378 مصابا



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إرتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد لـ 4362 شهيدا و12378 مصابا في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي

وفي وقت لاحق ؛ ذكر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قوات الاحتلال الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة التي تصفها بـ«المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان، حتى نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء البلاد.

وقال كاتس إن السيطرة على تلة علي الطاهر تمثل، وفق تعبيره، ختام إحكام القبضة الإسرائيلية على المنطقة الأمنية جنوب لبنان، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقدمت نحو التلة بناءً على معلومات استخباراتية تحدثت عن وجود أنفاق للقيادة والسيطرة تابعة لحزب الله.

ووصف كاتس علي الطاهر بأنها آخر موقع حصين للدفاع عن منطقة النبطية، التي قال إنها تحظى بأهمية كبيرة لدى حزب الله.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل تحييد الأنفاق وتدميرها، قبل التمركز في المنطقة وفق ما وصفه بـ«ترتيب تكتيكي ملائم»، مؤكداً استمرار الوجود الإسرائيلي حتى نزع سلاح حزب الله.

