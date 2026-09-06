لبنان: مبنى وزارة المالية بالنبطية يتعرض لأضرار من جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة المالية اللبنانية أن مبنى الوزارة في مدينة النبطية تعرض لأضرار جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف المدينة، بالتزامن مع تجدد الاعتداءات الإسرائيلية اليوم /الأحد/.

وأوضح المكتب - في بيان اليوم /الأحد/ - أن وزير المالية اللبناني ياسين جابر، أعطى فورًا توجيهاته إلى مديرية المالية العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملفات والمستندات الموجودة في المبنى.

وأكد أن التدابير المتخذة تهدف أيضًا إلى ضمان استمرارية العمل وتسيير شؤون المواطنين، رغم الأضرار التي لحقت بالمبنى جراء القصف.